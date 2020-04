Militares de la Brilat desinfectan la residencia y la casa rural de Prodeme

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 15/04/2020 20:27 h

Soldados de la Brilat realizaron este miércoles labores de desinfección en las instalaciones de Prodeme y en la residencia de la tercera edad situada en el paseo del Malecón. Este último centro de mayores, de titularidad de la Xunta, fue incluido en una propuesta remitida a la subdelegación del Gobierno para que el ejército realizase esas tareas en lugares que el gobierno local considera prioritarios para evitar la propagación del coronavirus. Prodeme formuló con posterioridad una petición en ese mismo sentido que fue atendida por la subdelegación.

El despliegue se enmarca dentro de la denominada Operación Balmis, que contempla la movilización de las fuerzas armadas para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia. Según los últimos datos oficiales sobre la situación en las residencias gallegas, ni en el geriátrico de la Xunta ni en el centro asistencial que gestiona Prodeme se produjeron hasta el momento positivos por coronavirus.

El gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, quiso agradecer públicamente la receptividad de la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, a la solicitud que le trasladó días atrás esta asociación «Pola nosa conta xa facemos o que podemos, pero falamos de moita xente e dunhas instalacións moi amplas. Todas as precaucións son poucas», explica. «Se chega haber algún problema, que non sexa porque non se adoptaron todas as medidas posibles», dice Cortiñas.

La maquinaria que se emplea habitualmente para dar tratamientos fitosanitarios en las explotaciones agrícolas de la asociación se aprovecha desde el inicio de la alerta sanitaria para desinfectar con lejía las instalaciones de Prodeme. No es una tarea sencilla, debido a su amplitud y dispersión. Los soldados de la Brilat desinfectaron a lo largo de la jornada del miércoles alrededor de tres mil metros cuadrados repartidos entre la residencia, el centro de día y el alojamiento rural que levantó la asociación también en la zona de As Lamas.

Las tareas de desinfección se realizaron desde primera hora de la tarde, lo que permitió que la cocina y los turnos del comedor no se viesen afectados. «Hai que agardar un mínimo de dúas horas para poder entrar de novo nas dependencias onde se fai este tipo de limpeza», apunta el gerente de Prodeme. La amplitud de las instalaciones, por otra parte, contribuye a hacer algo más llevadero el confinamiento. «Temos que ser máis restritivos no día a día, pero os rapaces o están levando bastante ben. Ó final, vivimos como nunha aldea», detalla Cortiñas.

Cerró el centro ocupacional

Prodeme funciona con normalidad desde comienzo de la crisis sanitaria, con la salvedad del centro ocupacional para externos, en el que recibían asistencia seis personas. La Xunta optó por su paralización para prevenir contagios entre los residentes. «No noso caso a inmensa maioría son internos. O contrato para os externos suspendeuse para evitar entradas e saídas», comenta el gerente de la asociación.

La actividad de Prodeme depende en más de un 90% de las aportaciones de la administración autonómica por las plazas concertadas. Las actividades relacionadas con la granja, en las que colaboran los internos en la medida de sus posibilidades, generan el resto de los ingresos. «Non se trata só de que sexan máis ou menos importantes economicamente, son actividades que fan que se sintan útiles e que estean ocupados todo o día», subraya Cortiñas.

El cierre de la restauración recorta de forma drástica una de las fuentes de ingresos

Las ventas de carne procedentes de la explotación ganadera de Prodeme se redujeron en un 40% como consecuencia de la crisis sanitaria y del consiguiente cierre de los establecimientos de restauración. Productos como los chuletones de vaca apenas tienen demanda debido a la inactividad de ese tipo de negocios. «Temos moi bos clientes entre as panaderías, que nos mercan moita carne para as empanadas, e esa venta tamén se resentiu moito», detalla el gerente de la asociación.

Prodeme distribuye a alguna cadena alimentaria, pero la mayor parte de su producción de carne se vende de forma directa. La carnicería de la asociación se resiente del cierre de los restaurantes, aunque Cortiñas destaca que pudo salvarse parte de la producción. «A ceba de porcos, que para nós supón uns ingresos importantes, non se viu afectada», indica.

Tampoco se redujeron, por otra parte, las ventas de leña procedente de la nave que amplió recientemente la asociación por el incremento de la demanda de este tipo de combustible.

«Para moitos dos nosos negocios, alerta sanitaria chegou en tempada baixa. No caso da cría de bois, a idea era empezar o ano que vén e imos ver como evoluciona a situación», dice el gerente de Prodeme.

La asociación, según precisa, esta recibiendo entregas gratuitas de huevos «porque non se dan vendido».También recortó significativamente la facturac ión por la compra de pescado para el comedor. «O peixe ímolo buscar e está máis barato que nunca», comenta Cortiñas.