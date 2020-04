Subasta de vinos para destinar fondos a la vacuna frente al coronavirus que investiga el CSIC

0

La Voz de Galicia Luis Díaz

15/04/2020 13:43 h

El mundo del vino quiere aportar su pequeño grano de arena a la lucha contra el coronavirus. Artisan Wine Atraction, un grupo de pequeños productores de toda España a los que une la apuesta por un viñedo sostenible, organiza una subasta para recaudar fondos para el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Los ingresos se destinarán en su totalidad al proyecto que lidera el doctor Mariano Esteban para encontrar la vacuna que haga frente al virus COVID 19. En la iniciativa colaboran ocho bodegueros gallegos, entre ellos el chantadino Roberto Regal.

El primero de los tres lotes que integran esta puja benéfica está formado por 32 vinos y salió a subasta este jueves a través del Facebook de Artisan Wine. El precio de partida, fijado en doscientos euros, deberá incrementarse como mínimo en diez euros por cada nueva oferta que se produzca.

En los tres lotes saldrán a subasta cien vinos aportados por medio centenar de bodegas. De Galicia, además de Regal, colaboran Adega Entre os Ríos, Adega do Vimbio, Anónimas Viticultoras, Adega Pombal, Don Olegario, Iria Otero y Lagar de Sabariz.

«Sin inversión en la ciencia, es imposible parar el virus», dicen los promotores de la iniciativa, que quieren sumarse así a la ola de solidaridad desatada por la pandemia. «Lo hemos centralizado todo en una bodega por razones de operatividad. Los vinos se donan de forma gratuita y el coste de los portes lo cubrimos entre todos», explica Pilar Higuero, de Lagar de Sabariz.

Los vinos están almacenados en la bodega alicantina Casa Agrícola, de Pepe Mendoza, integrante de un grupo que reivindica como lugar común «elaborar vinos honestos capaces de hablar de los múltiples territorios de los que proceden». «Se trabajan distintas formas de vinificar y se apuesta por los vinos biodinámicos, ecológicos o naturales, siempre respetuosos con el entorno y sobre la base de la responsabilidad social», señalan en Artisan Wine.

Las subastas se llevarán a cabo de forma consecutiva y cada una se prolongará a lo largo de una semana. «Quien quiera podrá pujar por los vinos y contribuir al desarrollo de la vacuna», apuntan los organizadores. El primero de los lotes incluye vinos de diferentes estilos, variedades y métodos de elaboración aportados por bodegas artesanales de reconocido prestigio en España y en el mercado internacional.

Los vinos gallegos incluidos en este lote inicial son Komokabras Ancestral, Don Olegario Blanco, Adega Pombal Mytilus, Catro e Cadela Tinto, The Boy from the Bridge A Raña. Este último es uno de los que aporta Roberto Regal. «Hai que investir en investigación en todos os eidos. Son momentos moi duros para todos, pero prefiro ver todo isto como unha oportunidade. A xente debería reflexionar sobre o papel da agricultura para a súa alimentación e a súa saúde», opina del bodeguero chantadino.