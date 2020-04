La obra pública sigue parada en el casco urbano de Monforte

0

La Voz de Galicia carlos cortés

monforte / la voz 13/04/2020 19:23 h

La vuelta al trabajo en los sectores no esenciales apenas se notó este lunes en Monforte. Las obras públicas que fueron paralizadas hace dos semanas no se han reanudado todavía y en el polígono industrial local, buena parte de las empresas no habían dejado de trabajar, así que la actividad ayer fue solo un poco superior a la normal durante las últimas semanas.

Las obras en marcha en la calle Cardenal y en la estación de autobuses se reanudarán este miércoles, porque hoy es fiesta local en Monforte y los responsables de estos proyectos a los que la alerta sanitaria pilló a medio hacer han decidido esperar y hacer puente.

En cuanto a la actividad industrial, una parte significativa de las empresas situadas en el polígono de O Reboredo son de sectores considerados esenciales. Empresas como Queserías Prado o como Oviganic Ibérica, esta última propiedad de la multinacional china Yeeper, elaboran productos lácteos y no han dejado de trabajar desde que empezó el estado de alerta. Tampoco otras como Lincold Ibérica, que fabrica o distribuye lejía y otros desinfectantes, muy demandados en este momento para la limpieza de espacios y edificios públicos.

Igual que todos los lunes desde que empezó el confinamiento, en el casco urbano de Monforte la mayor actividad la generaron por la mañana las oficinas bancarias y los supermercados. Delante de los más concurridos se formaron colas desde incluso antes de que abriesen.

La situación fue similar en el municipio de Chantada, cabeza de una comarca eminemente ganadera, una actividad que continúa igual que antes de la emergencia sanitaria.