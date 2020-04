El BNG de Pantón propone medidas para paliar los efectos de la epidemia

0

La Voz de Galicia

10/04/2020 19:20 h

El grupo municipal del BNG de Pantón hizo llegar por vía telemática al gobierno local una serie de propuestas que tienen por objetivo paliar los efectos de la crisis del coronavirus en el municipio y reactivar la economía una vez que haya pasado el período de confinamiento. Para ello propone una serie de medidas de carácter social y de seguridad laboral, así como iniciativas de apoyo a los negocios locales.

Entre las medidas de carácter social, el BNG propone ofrecer ayudas de emergencia «para afrontar as necesidades dos e das menores, persoas que vivan soas e sen recursos, familias desfavorecidas e afectadas polo impacto da situación socioeconómica do coronavirus» y coordinar con otras administraciones un protocolo de atención y seguimiento a las víctimas de la violencia machista durante el período de confinamiento. Asismo, la formación nacionalista pide que se establezcan protocolos para la recogida de basura puerta a puerta en los domicilios de personas vulnerables y de posibles afectados por la epidemia.

En cuanto a las medidas de carácter laboral y económico, el BNG pide que se asegure el mantenimiento del empleo en los servicios de titularidad municipal y que se apruebe una «exención total ou parcial do pagamento das taxas de titularidade municipal para os negocios co seu enderezo fiscal en Pantón» mientras dure el estado de alarma. Para ello propone que se establezcan diferentes categorías para los negocios que están ahora totalmente paralizados, los que mantienen una actividad parcial a puerta cerrada, los que trabajan de cara al público, las bodegas, las empresas de turismo y los servicios de transporte de viajeros.

Asimismo, el BNG propone establecer un plan de reactivación económica para los sectores más afectados por la alarma sanitaria e «ir deseñando unhas xornadas de reactivación do comercio local». La formación señala por otra parte que algunas de las medidas que sugiere «están xa en execución, motivo polo cal nos parabenizamos e reiterámoslle a toda o equipo de goberno a disposición do grupo municipal do bng para colaborar e axudar naquelas xestións que fosen mester».