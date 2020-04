Xoán Curiel actúa este venres no ciclo «Cos pés na casa»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

09/04/2020 16:19 h

O músico fonsagradino Xoán Curiel protagonizará o terceiro concerto do ciclo «Cos pés na casa», organizado polo Concello da Pobra do Brollón para o período de confinamento. Ao igual que as dúas actuacións anteriores do ciclo, ofrecerase en directo ás 21.00 horas do venres a través da conta de Facebook do Concello. Previamente, o venres pola mañá, ofrecerase unha entrevista a distancia con Xoán Curiel. Estas emisións forman parte do canal de televisión dixital Guimaralia Te Ve, creado polo Concello para seguir ofrecendo actividades culturais aos veciños durante o período de alarma sanitaria.

No concerto que ofrecerá este venres —segundo explican desde o Concello— Xoán Curiel interpretará desde a súa casa «temas xurdidos das súas viaxes e xiras realizados nos últimos anos por Arxentina, Portugal e Italia, e tamén cancións do seu último disco Canta miña pedra, canta, que bebe da música tradicional galega». Na actualidade, o músico prepara o seu sétimo traballo discográfico xunto coa actriz e contacontos Charo Pita.

A serie «Cos pés na casa» fai referencia ao ciclo de concertos «Cos pés na terraza», organizado polo Concello durante o verán. Antes de Xoán Curial tamén participaron neste ciclo os músicos Alexandre González e Benxamín Otero.