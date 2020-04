La Banda de Sober le gana al coronavirus

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte 09/04/2020 16:40 h

Desde que empezó el estado de alerta, la actividad de las bandas de música se ha reducido al mínimo. No se pueden reunir físicamente para dar conciertos ni para ensayar, pero algunas utilizan las nuevas tecnologías para tratar de saltarse el confinamiento, aunque sea solo de forma virtual. Como la Banda de Sober, que acaba de hacer pública una canción en la que sus músicos tocan cada uno desde su casa. Con esta canción y un vídeo del concierto conjunto que dieron el año pasado con el grupo Os Parentes, la Banda de Música de Sober inaugura además un canal propio en Youtube.

La canción elegida es This is me, que forma parte de la banda sonora de la comedia musical El gran showman, y que ganó un Globo de Oro en el 2018. El director de la banda, Miguel Franqueiro, explica que se trata dunha canción “esperanzadora, que te enche de boas vibracións neste tempo de dificultades” y que la eligieron porque les pareció una "fermosa canción que evoca os tempos mellores que virán despois desta crise”.

La iniciativa de grabar esta canción cada uno desde su casa fue del director de la banda. Intervienen la mayor parte de los integrantes de la actual formación, pero no todos, porque a algunos el confinamiento los sorprendió trabajando o estudiando fuera y no tienen sus instrumentos con ellos. Los que pudieron colaborar enviaron sus vídeos desde sus casas y después Miguel Franqueiro los editó e introdujo los arreglos precisos para obtener el mejor resultado posible. Fue, aseguran sus protagonistas, una experiencia enriquecedora. Y no solo por el resultado final, sino porque es una manera de conseguir que los músicos puedan seguir tocando, de mantener el contacto entre ellos y de que se haga visible que nada debe apagar su música.