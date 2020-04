El Ayuntamiento de Quiroga denunciará a los visitantes que entren en el municipio sin justificación

0

07/04/2020 11:56 h

El Ayuntamiento de Quiroga anunció que a partir de ahora denunciará a las fuerzas de seguridad a todos los visitantes que se desplacen al municipio sin causa justificada. Según informaron los responsables municipales, la Policía Local se encargará de controlar las matrículas de todos los vehículos que no pertenezcan a los vecinos del municipio y que se encuentren estacionados de forma prolongada en el territorio de su competencia. «Unha vez que os axentes da autoridade constaten que estes vehículos pertencen a persoas desprazadas que non teñan en Quiroga a súa residencia habitual, sen causa que xustifique a súa presenza no concello antes e despois do decreto de confinamento —añaden—, serán denunciados por incumprir a normativa inherente ao estado de alarma decretado polo Goberno nacional».