El confinamiento dispara el abandono de bolsas de basura fuera de horario en Monforte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luis Díaz

monforte / la voz 03/04/2020 10:04 h

La concejalía de Medio Ambiente hace un llamamiento a los vecinos de Monforte para que respeten el horario establecido para depositar la basura en los contenedores de color verde y en los cubos que reparte por las calles y recoge posteriormente la empresa de limpieza. Esta delegación municipal subraya la importancia de «preservar a salubridade dos espazos públicos, especialmente ante esta situación de crise sanitaria».

«A ordenanza municipal de recollida de lixo segue vixente, polo que os horarios para depositar as bolsas nos cubos habilitados para elo son os mesmos que antes do inicio da crise do COVID-19, a partir das seis da tarde», informa la concejalía en un comunicado.

El llamamiento a la colaboración vecinal se produce por la proliferación en las últimas jornadas «de bolsas de lixo depositadas no chan en diferentes rúas da cidade dende primeiras horas da mañá».

Por lo que pudo comprobar el Ayuntamiento, el abandono de la basura orgánica fuera del horario establecido va en aumento y afecta a numerosas calles de Monforte desde que entró en vigor la alarma por el coronavirus. «A ordenanza de recollida de lixo segue vixente e o lixo debe ser depositado nos cubos que para tal fin se habilitan nos horarios habituais», señala el alcalde.

Perjudicial para la salud

Desde el Ayuntamiento hacen hincapié en la necesidad de erradicar este tipo de comportamientos. «Que as bolsas de lixo permanezan durante horas na rúa pode ser prexudicial para a saúde dos cidadáns, dado ademais o momento actual de crise sanitaria, na que é tan importante manter a salubridade e a desinfección dos espazos públicos», subraya la Concejalía de Medio Ambiente.