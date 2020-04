Comedias de Salcedo para dar ánimo en la lucha contra la epidemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

03/04/2020 11:22 h

Además de trabajar como agente ambiental del distrito Terra de Lemos, Javier González es un autor aficionado de piezas teatrales, algunas de las cuales se han representado en las jornadas de teatro cómico que se celebran tradicionalmente durante el carnaval en la localidad de Salcedo —en A Pobra do Brollón—, de donde es natural. El colectivo cultural local Beladona ha publicado dos obras de González, Un pobo de comedia e Comedias para un pobo. Con el fin de apoyar a «os traballadores e traballadoras que teñen que estar en primeira liña neste momentos delicados», el autor está repartiendo gratuitamente ejemplares de sus comedias entre el personal de los servicios sanitarios, supermercados, farmacias y gasolineras, así como entre camioneros y agentes de la Guardia Civil. «Son momentos difíciles para toda a sociedade», comenta González. «Por un lado, a maioría da poboación está confinada nas súas casas e por outra banda,áchase o continxente de persoas que segue traballando, exposto ao perigo que entraña o contacto co patóxeno letal que nos está a cambiar a vida». En cuanto a los trabajadores entre los que reparte sus textos teatrales, considera que «debemos estarlles tremendamente agradecidos a estes colectivos de homes e mulleres que constitúen os servizos profesionais de contención e por estar á altura do que o estado de alarma require».

El agente ambiental y comediógrafo dice por otro lado que «se consigo sacar un pequeno sorriso creo que valeu a pena e penso que isto reforzará os vínculos persoais cando remate o pesadelo que estamos a vivir».