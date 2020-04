El chico de oro del básquet chantadino

0

monforte / la voz 02/04/2020 18:31 h

Con 26 años, Carlos Noguerol se ha convertido en el chantadino de oro del baloncesto. El deportista local compite en la LEB Oro con el Marín Peixe Galego. La temporada no está siendo la deseada en el apartado colectivo, puesto que el conjunto pontevedrés es el farolillo rojo de la competición. A nivel individual, Noguerol sí está rindiendo, lo que demuestra su talento y su calidad, dos factores que lo pueden ayudar a cumplir su gran sueño, que no es otro que jugar en la ACB.

El deportista chantadino pasa estos días del estado de alarma confinado en Lugo en la casa de su novia. Fiel a su profesionalidad y su compromiso, aprovecha al máximo dentro de las limitaciones para ejercitarse. «Me levanto a las once, hago una horita de ejercicio, ayudo en las tareas del hogar, como, vemos una peli, jugamos a las cartas, cenamos, brujuleo en el ordenador y a dormir», señala Carlos Noguerol.

Por lo que respecta a los entrenamientos, el jugador escapa de la rutina. «Entreno con el hermano de mi novia principalmente. Está en su último año de carrera de Inef y le sirvo de sparring para que pueda practicar dando una clase. Hacemos de todo y con material casero», comenta el deportista chantadino.

Carlos Noguerol se apunta a la tesis de los deportistas que creen que esta temporada no se retomarán de nuevo las competiciones. Es más, sería feliz si la de la próxima temporada se pudiera iniciar con total normalidad. «No creo que volvamos a retomar la competición. Primero, hay que tener la seguridad que la salud de todo el mundo está asegurada y una vez que eso esté hecho, se podrá jugar. Por otra parte, no me importaría jugar en verano, ya que habitualmente tenemos unos tres meses y medio de vacaciones que se hacen muy largos. Si se jugase en verano esos meses se harían más llevaderos», afirma Noguerol.

La posibilidad de competir en la época estival es una solución que se contempla desde algunas federaciones. No obstante, todo está en el aire, ya que depende de como evolucione la pandemia del coronavirus.

De todos modos, Noguerol dice hay que seguir trabajando a nivel individual para regresar a medio plazo si así lo decide la federación de baloncesto. «Tenemos que estar preparados mentalmente para, si la situación lo requiere, volver a jugar», dice.

Su sueño

Uno de sus sueños como deportista pasaría por competir en la ACB. Talento, calidad y entrega le sobran para dar ese ansiado salto. Además, está en su plena madurez deportiva. «Soñar con la ACB es algo muy lejano, no sé si llegaré o no. Lo que estoy seguro es que voy a darlo todo para poder llegar a mi máximo nivel», asegura Noguerol.

Sobre su futuro de cara a la próxima temporada, el chantadino considera que es muy pronto para pensar en esa situación. Carlos Noguerol nunca olvida sus raíces. Es un fan incondicional del equipo que o vio crecer: el Ucoga Seguros CB Chantada. «Con Chantada siempre estoy en contacto, ya sea con la familia o con mis amigos de toda la vida. También suelo seguir el CB Chantada. Siempre que puedo me acerco a verlos jugar», reconoce Noguerol, que destaca la gran temporada que está haciendo el equipo de Fafián.

No vería con malos ojos retirarse en el Ucoga Seguros CB Chantada

A Carlos Noguerol no le disgustaría concluir su carrera deportiva jugando en el Ucoga Seguros CB Chantada, pero, de todos modos, prefiere no hablar de retirada. «Aun no pienso en la retirada. Sé que está cerca, porque ya no soy un niño, pero aún me queda mucho baloncesto, si las lesiones y enfermedades me respetan», dice.

Una de las claves de la magnífica trayectoria deportiva de Carlos Noguerol es su familia, en la que se apoya en los malos momentos y con la que disfruta cuando las cosas salen bien. «Y tanto mi novia como mi familia están contentos siempre que yo esté contento y feliz. Al final tener ese apoyo diario hace muy fácil sobrellevar cualquier bache que haya en el camino», señala Noguerol.

Sus estadísticas

Los números de Carlos Noguerol esta temporada son buenos. Tiene un 5,7 de valoración. En los 24 partidos que ha disputado, tiene una media de 6,1 puntos por encuentro, un 2,8 de asistencias y un 1,5 de balones robados.

El técnico tiene mucha confianza depositada en el base chantadino.