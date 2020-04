Borja Tazos ya está recuperado de su operación de menisco

0

La Voz de Galicia Luis Conde

02/04/2020

Hoy se cumple un mes de la operación de menisco interno a la que fue sometido el futbolista del Club Lemos, Borja Tazos. El ourensano ya está totalmente recuperado, pero todavía no ha recibido el alta médica. «A alta oficial non ma deron porque está esto moi parado polo do virus, pero en canto mellore a situación xa vou por ela. Levo unha semana fortalecendo a zona onde me operaron, con moi boas sensacións», dice Borja Tazos.

Al igual que el resto de futbolistas, el lateral ourensano espera que esta temporada se pueda volver a competir, aunque no es optimista. «Isto é unha pregunta que a día de hoxe xera moitas dúbidas, e non vai ser nada doado que se reanude, pero por min oxalá que si, por suposto», añade Tazos.

Otra posibilidad que se baraja es habilitar los meses de julio y agosto para acabar las competiciones, algo que no ve con malos ojos el jugador del Lemos. «Eu non tería problema en xogar no verán. Prefiro que remate a competición, porque sería a mellor forma e a máis xusta para ver como acaba o ano e de demostrar o traballo que levamos facendo toda a temporada», dice Tazos.

Eso sí, entiende que antes todos los equipos deberían disponer de un margen de tiempo para realizar una minipretemporada. «Os equipos non estarán coa preparación precisa despois deste parón, polo que lles iría ben unha minipretemporada», afirma el ourensano.

El jugador aprovecha para enviar un mensaje de ánimo a la masa social del Lemos. «Eu quero dárlle ánimos a todos, que queden na casa porque isto pasará pronto e voltaremos a gozar do fútbol e do día a día», concluye Borja Tazos.

El resto de componentes de la plantilla lemista siguen entrenando en sus casas siguiendo las instrucciones de su entrenador, Edu Rodríguez. Todos desean volver a jugar para sellar en el terreno de juego su principal objetivo, que no es otro que mantener la categoría.