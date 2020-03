Asi viven el confinamiento los lemistas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia luis conde

monforte / la voz 28/03/2020 18:07 h

Se cumplen dos semanas de confinamiento por la pandemia del coronavirus, pero a pesar de esta adversidad, los futbolistas del Club Lemos aprovechan el tiempo para mantener la forma. Aunque el regreso de la competición parece lejano, futbolistas y técnicos quieren llegar con garantías para afrontar la recta final de la competición, en la que se juegan la permanencia en la Preferente.

El técnico, Edu Rodríguez, admite lo complicado que resulta este confinamiento, sobre todo para personas acostumbradas a la actividad. No obstante, asegura que trata de aprovechar al máximo el tiempo. «Levántome ás dez, almorzo, fago tarefas domésticas, como, déitome a dormir a sesta e despois póñome coa televisión e co ordenador a ver fútbol e preparar as sesións e os partidos que nos quedan», señala Rodríguez.

El técnico está en contacto permanente con sus jugadores. «Falamos varias veces á semana, e voulles programando o traballo en función dos aparellos que teñen para exercitarse. O importante é que manteñan o tono físico», añade Rodríguez.

A la pregunta de si cree que se reanudará la competición, el preparador lemista dice: «Agora mesmo o fútbol está nun segundo plano, porque o máis importante é rematar con esta pandemia. Eu son partidario de que a competición remate, porque sería o máis xusto para todos».

No obstante, tiene claras las condiciones con las que debe regresar. «Xogar si, pero sempre e cando non se poña en perigo a saúde de ninguén, e refírome a afeccionados, futbolistas e árbitros. De que vale xogar a porta pechada se aí estaremos técnicos, futbolistas e árbitros que tamén podemos contaxiarnos», afirma.

Por lo que respecta a posibles fechas, el preparador lemista recuerda que ellos representan al fútbol aficionado. «Somos fútbol modesto e temos dereito a gozar das vacacións», indica Rodríguez en clara referencia a la posibilidad de prolongar la liga en julio.

Los futbolistas cumplen

Los futbolistas del Club Lemos hacen sus deberes y siguen minuciosamente las instrucciones de su entrenador.

Ivo trata de compaginar su trabajo con su preparación en su casa, en la que cuenta con distintos aparatos de deporte. El central está bien equipado. «O confinamento faise moi pesado, pero lévase o mellor posible. Eu dou grazas que sigo traballando e as mañás son máis levadeiras, e tamén te das conta de todo o que tes ao teu redor e agora non podes gozar», dice Ivo

Además de entrenar en sus domicilios y seguir las instrucciones de Edu, todos cuidan su alimentación. No quieren regresar con unos gramos de más

Adri Díaz, que también echa de menos el trabajo en el campo, explica su plan diario. «Adestro sobre dúas horas todos os días menos o mércores. Fago adestramentos de forza, cardio nas escaleiras, tabata, core, comba e diferentes exercicios que nos mandan ou miro por Internet», afirma Díaz.

En la misma línea trabaja el soberino Ramón Díaz. «Levántome, almorzo, estudio un par de horas, fago a primera sesión do día de deporte, como, tomo algo o sol na terraza, estudio, fago deporte outra vez e ceno», comenta.

Al igual que Ivo, tanto Adri Díaz como Ramón reconocen que no resulta sencillo estar tantos días sin poder salir de casa y trabajar en el campo de fútbol, opinión en la que coincide Gonzalo Torres, que explica su plan de trabajo. «Intento non variar moito os horarios da miña vida normal. Déitome a unha hora normal e intento madrugar, iso si, non poño despertador. Ás mañás adícoas a axudar nas tarefas da casa. Pola tarde adestro un pouco como se vai podendo e estou aproveitando tamen para aprender inglés. Sempre hai tempo para series, películas, Skype ca moza e amigos», señala el capitán lemista.

Tanto los futbolistas como el entrenador confían en que esta situación pase pronto, porque será sinónimo de que se ha vencido al virus. Eso sí, admiten que la posibilidad de volver a competir se antoja complicada. «Eu penso que nas categorías non profesionais o normal e non reanudala. Non vexo viable xogar partidos no verán. A decisión é da Federación e haberá que agardar as súas novas», dice Torres.

«Espero

que se poda reanudar a competición, por un lado porque sería unha boa nova para todos xa que o virus sería historia e por outro porque no Lemos todos temos moitas ganas para seguir coa boa segunda volta que estabamos a realizar», dice Ramón.

En definitiva, este confinamientio lo pasan trabajando, estudiando, entrenando y disfrutando de la familia.