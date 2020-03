La Ribeira Sacra tendrá dos docenas de competidores ante la Unesco

0

La Ribeira Sacra será la candidata española a patrimonio mundial de la Unesco en el 2021. La propia Unesco se lo confirmó este viernes a la Xunta, que a través de la Consellería de Cultura se felicita por una decisión esperada, pero imprescindible para que este territorio que se extiende junto a la confluencia de los ríos Miño y Sil consiga este reconocimiento internacional. La Ribeira Sacra tendrá la competencia de otras veinticuatro candidatas de todo el mundo.

El Ministerio de Cultura había decidido el año pasado que la Ribeira Sacra fuese la propuesta española para la reunión número 45 del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, el órgano que decide qué monumentos y territorios entran cada año en el club del patrimonio mundial. La reunión será el año que viene, pero todavía no se sabe en qué ciudad europea. Una vez dado ese paso faltaba que la Unesco aceptase la candidatura y la incluyese en la lista de las solicitudes a examinar el año que viene. Es lo que acaba de hacer ahora.

En la Consellería de Cultura afirman que esta buena noticia es un resultado del trabajo conjunto de las administraciones públicas y la sociedad civil. La posibilidad de que la Ribeira Sacra sea reconocida como patrimonio de la humanidad, añaden los portavoces de la consellería, «abre importantes perspectivas de crecemento e desenvolvemento sostible para este territorio». La consellería agradece especialmente la participación de las diputaciones de Lugo y Ourense, los municipios de la zona y entidades como el consorcio de turismo de la Ribeira Sacra, el consejo regulador de la denominación ddorige vinícola «que, co seu traballo, lograron crear as condicións axeitadas para o desenvolvemento» del expediente sobre el que se sostiene esta candidatura.

La candidatura del paisaje cultural de la Ribeira Sacra a patrimonio de la humanidad se basa en un trabajo técnico impulsado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, que descata el valor de este territorio como «testemuña excepcional da cristianización do Occidente de Europa», como «exemplo único do monacato de Occidente e da sacralización do territorio, grazas a uns conxuntos arquitectónicos de extraordinaria singularidade que ilustran 1500 anos de historia». El informe subraya además que al margen de su importante patrimonio cultural y arquitectónico, la Ribeira Sacra destaca como «paisaxe viva e expoñente da relación entre home e natureza» que tiene como uno de sus máximos exponentes los cultivos de viñas en bancales en las laderas del cañón del Sil y el Miño.