Primer caso de contagio en una residencia de ancianos de Monforte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia carlos cortés

monforte / la voz 27/03/2020 21:10 h

Este viernes se ha confirmado el primer caso de contagio de coronavirus en una residencia de ancianos de Monforte. Se trata de un interno y por ahora no es preciso trasladarlo a un centro sanitario porque presenta síntomas leves. Las autoridades sanitarias prestan especial atención a lo que suceda en las residencias de ancianos, porque sus usuarios son personas de edad avanzada y muchos de ellos especialmente vulnerables a este virus y porque por su condición de centros cerrados con gran número de residentes son lugares propicios para el contagio.

La residencia en la que se ha producido este primero caso en un geriátrico del sur de la provincia de Lugo es la de la travesía de O Morín. Gestionada por la empresa Geriatros, tiene capacidad para 180 internos. No hay todavía constancia de que se haya producido ningún contagio más dentro de la residencia.

Aislado en su habitación

Una vez confirmado este viernes por la mañana este primer positivo, el centro aplicaba el protocolo aprobado por las autoridades sanitarias para estos casos. Una vez revisado el paciente, los responsables del servicio de medicina preventiva del Hospital Comarcal de Monforte decidieron no trasladarlo a ningún centro sanitario. Si los síntomas no empeoran, el enfermo pasará el período de cuarentena en la propia residencia. Esta persona estaba ya aislada en su habitación a la espera de que las pruebas determinasen si tenía o no el virus.

El dispositivo especial puesto en marcha en el hospital de Monforte para afrontar esta crisis sanitaria incluía prestar mucha atención a lo que pudiese ocurrir en las residencias de ancianos. El equipo de medicina preventiva de este centro sanitario lleva días en contacto permanente con los responsables de las siete residencias de mayores que hay dentro de su área de influencia, tres de ellas en Monforte y las otras en Chantada, Quiroga, Escairón y Sober, además del centro para personas con discapacidades psíquicas de Bóveda.

Restringidas las salidas de los residentes de sus habitaciones

La empresa Domusvi, propietaria de la residencia de ancianos de O Morín, no facilita información sobre posibles contagios de coronavirus en sus centros, tampoco en el de Monforte. En cualquier caso, sus portavoces aseguran que han aplicado a rajatabla los protocolos de prevención aprobados por las autoridades sanitarias. «Llevamos tomando medidas -indican en la empresa- desde mediados de febrero». Esas medidas no incluían en un primer momento el cierre total a las visitas, pero se han ido reforzando a medida que la crisis sanitaria se iba agravando. Desde principios de esta semana, todas las residencias de Domusvi han decidido restringir las salidas de los internos fuera de sus habitaciones. Se trata de que estén en las habitaciones durante el tiempo que antes pasaban en las áreas comunes. El programa de actividades de cada centro se está adaptando a este nuevo régimen. En la empresa recalcan que aunque los residentes pasen más tiempo en sus habitaciones no están solos, sino acompañados en todo momento por el personal.