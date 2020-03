A Pobra do Brollón inicia «Cos pés na terraza», un ciclo de concertos en directo por Internet

O primeiro concerto do ciclo correrá cargo do músico Alexandre González, que tamén abriu as emisións do canal de televisión por Internet Guimaralia Te Ve (na imaxe)

O Concello da Pobra do Brollón iniciará este sábado un ciclo de concertos por Internet coa intención de seguir ofrecendo actividades culturais e de ocio durante o período de confinamento. O programa denomínase «Cos pés na casa», facendo referencia ao ciclo de concertos «Cos pés na terraza», organizado polo Concello o pasado verán. As actuacións poderán seguirse a través da conta municipal de Facebook e a primeira delas correrá a cargo do músico Alexandre González, natural da parroquia de Salcedo, que interpretará un repertorio en director con voz e piano desde o seu confinamento domiciliario na Coruña. O concerto comezará ás 21.00 horas. «Somos un concello cunha aposta pola cultura e queremos seguir sendo así a pesar das restricións actuais», sinala a este respecto declara o alcalde José Luiss Maceda. «Dentro das nosas posibilidades, eliximos apoiar aos artistas e ofrecer entretemento de calidade para os nosos veciños e veciñas, e quen queira unirse a esta iniciativa dende as súas casas.», engade.

Alexandre González inaugurou tamén as emisións do canal de televisión Guimaralia Te Ve, que o Concello da Pobra do Brollón está ofrecendo diariamente a través das redes sociais a raíz da declaración do estado de alarma sanitaria.