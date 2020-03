La vertiente más solidaria del lemista Brais Meco

0

La Voz de Galicia Luis Conde

monforte / la voz 25/03/2020 20:06 h

La pandemia del coronavirus ha provocado una movilización sin precedentes. Sanitarios, fuerzas del orden, ejército y asociaciones de protección civil. Precisamente, en este grupo de A Rúa colabora intensamente el futbolista del Club Lemos, Brais Meco. Si es un auténtico talento sobre el terreno de juego no lo es menos a la hora de ayudar a los más necesitados. Es un voluntario con mayúsculas.

Estos días son muchas horas las que dedica a esta labor, pero lo hace con ganas de ayudar y de contribuir a que la pandemia acabe lo antes posible. «Temos que estar coa xente e máis nestes intres complicados. Eu fago o turno da noite, que vai dende as dez ata as dúas ou tres da madrugada, e algúns días reforzo o da mañá. Toda a axuda é pouca neste caso», comenta Brais Meco.

Estos días trabajan en varias líneas. «Andamos pola rúa para tratar de concienciar á xente que quede na casa, porque se non cumpre o que lle mandan máis tarde acabará esta pandemia. Tamén temos potestade para denunciar se alguén non fai caso, e tamén axudamos levando alimentos ou facendo calquera xestión ás persoas maiores e ás máis necesitadas», añade Meco.

El martes le tocó fumigar las calles de A Rúa. A la pregunta de si tiene miedo en infectarse, el centrocampista del Club Lemos dice: «Medo non. Respecto si, pero imos moi ben protexidos. O que máis me preocupa e contaxiar aos meus pais se me infecto, pero do resto non. Aquí estamos para axudar a xente», afirma el futbolista del Club Lemos, que reconoce que los vecinos de A Rúa se portan bien y respetan el confinamiento.

En los genes

A Brais Meco el voluntariado le viene en los genes. Su padre, David López Nogueira, fue el fundador de la agrupación local de Protección Civil de A Rúa, en la que también ejerce como voluntario su hermano, Breogán.

«Dende que tiven uso de razón sempre fun co meu pai. Gústame o voluntariado», señala.

Por último, aunque está totalmente centrado en esta labor, Meco no olvida el fútbol. «Espero que podamos retomar a competición o antes posible. Teño moitas ganas e confío en que todo remate o antes posible», concluye.

Meco se ejercita en su domicilio, ya que está totalmente recuperado de la lesión que venía arrastrando.