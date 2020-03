Sonsoles Martín llegó de Estados Unidos a finales de la semana pasada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luis Conde

monforte / la voz 25/03/2020 20:06 h

La atleta monfortina Sonsoles Martín también abandonó los Estados Unidos por la pandemia del coronavirus. Al igual que sucedió con Antía Rodríguez, la joven promesa del atletismo local también vivió una auténtica odisea pasa salir del país norteamericano.

Martín llegó el pasado jueves, y tal y como asegura su madre «foi o mellor agasallo do día do pai». La atleta monfortina sufrió varias cancelaciones. Después de la primera, la monfortina tuvo la opción de un segundo vuelo, pero tenía que hacer escala en Amsterdam, pero Sonsoles se informó y dada la situación que atravesaba este país con respecto a la pandemia no tenía claro que pudiera salir de Holanda.

American Airlines le ofreció un vuelo desde Dallas, pero se lo cancelaron. Esta circunstancia la obligó a buscar otra alternativa. Y rápidamente se fue al aeropuerto de Menphis. Allí cogió un vuelo que hizo escala en Miami para después llegar a Madrid. En la capital de España cogió el tren hasta Ourense, donde la esperaba su padre.

Sus estudios

Sonsoles estudia en la Universidad de Memphis la carrera de Periodismo. Obtuvo muy buenas calificaciones. Ahora, tendrá que realizar los exámenes de abril -este mes acaba el curso académico- por Internet. A pesar de esta adversidad, la atleta monfortina está muy contenta con esta nueva experiencia en Estados Unidos, y confía en que pase rápido esta pandemia para regresar en agosto a Memphis.

En la ciudad norteamericana compaginaba sus estudios con el atletismo. Sonsoles es, sin duda, una de las jóvenes promesas del atletismo español con más proyección. Apunta muy alto.