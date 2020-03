Ibán Prieto, atrapado en su tierra

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 24/03/2020

La pandemia del coronavirus también pasa factura a otro entrenador monfortino. Se trata de Ibán Prieto, que desde el año 2016 trabaja en el fútbol americano. Actualmente, es el segundo entrenador del equipo femenino de la Universidad de Florida, al que llevó a conquistar la duodécima segunda plaza del torneo NCAA, después de ganar dos veces la Conferencia Atlética.

Al monfortino esta crisis sanitaria lo pilló en España. Una vez acabada la competición oficial en Estados Unidos, Prieto regresó para seguir varios campeonatos y torneos, en los que jugaban algunas de sus futbolistas. Estuvo en La Manga para seguir a la selección sub-19. Después se desplazó a San Pedro del Pinatar para estar con las selecciones sub-17 y sub-20, y su idea era estar aquí hasta el día 26 para después viajar a Portugal para presenciar el Élite Round, clasificatorio para la Eurocopa sub-17. Aquí quería ver en acción varias jugadoras a las que sigue.

Pero estando en Cartagena , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó el cierre de fronteras para las personas que se desplacen desde el espacio aéreo Shengel, a excepción del Reino Unido. «O xoves, día 12, arrinquei de Cartaxena a Santiago en coche, e o venres ía coller un voo para Barcelona. Dende aí quería voar a Londres para chegar a Tampa, pero Iberia non me daba garantías. Seguín buscando opcións dende a Universidade, pero todas eran demasiado complicadas», indica Prieto.

Cierre de la Universidad

El domingo siguiente llegó la solución definitiva con el cierre de la Universidad de Florida. «Nese intre tomamos a decisión de facer todo o semestre on line. Decidimos que eu quedara e agardara a que puidera saír desta operación gaiola na que estaba metido», añade Prieto.

Ahora, al técnico le toca seguir trabajando a distancia hasta regresar. «A idea é que cando se produza a apertura de fronteiras e sexa seguro para min, que viaxe, pero agora mesmo non temos data. No noso equipo todas as xogadoras internacionais están nas súas casas. Por exemplo, temos unha xogadora da Coruña que xa está na casa, e seguirá aquí ata agosto probablemente. Espero poder saír antes», afirma.

El día a día

A pesar de trabajar a distancia, el día a día de Ibán Prieto es intenso. «Facémolo a través de videoconferencias, e traballamos en atopar a mellor maneira para que as xogadoras poidan levar a cabo todas as tarefas de forma sinxela», dice.

Tienen varios frentes abiertos, que no son sencillos de manejar por vía telemática. «Temos unha videoconferencia xeral con máis de corenta persoas. Temos tres reunións semanais por videoconferencia cos departamentos económico, académico, de lexislacion e médico, e todos os días temos reunións os tres adestradores principais. Coas xogadoras facemos reunións e videochamadas á demanda, é dicir, creamos grupos de traballo ou falamos de forma individual. O contacto é pleno», asegura.

El entrenador fue clave en la progresión del fútbol femenino en Florida

Ibán Prieto está realizando una importante labor con el fútbol femenino en la Universidad de la Florida. Su llegada en el año 2016 fue clave para que este equipo lograra brillar en todas las competiciones y resultó determinante para la formación de las jóvenes promesas.

Es el segundo entrenador del equipo, pero se ha convertido en el auténtico protagonista del cuadro técnico, puesto que sobre él recae la mayor responsabilidad. Además de preparar los entrenamientos, también se encarga de los fichajes.

De cara a la próxima temporada, Prieto afirma que el reto será mayúsculo. «Temos a responsabilidade de manter o programa ao nivel que estivemos o ano pasado e temos o agravante de que chegan a moitas xogadoras novas, pero tamén será un reto bo para coñecer a que nivel estamos realmente. Coa xeración de xogadoras que se graduaron este ano fomos capaces de gañar dúas veces a conferencia e chegar a ser número 12 do país; agora temos que ser capaces de seguir medrando con estas novas futbolistas que trouxemos», dice.

A Prieto le cuesta pasar estos días, no solo por el confinamiento, sino por el cambio horario. «Traballo, estou nun grupo de WhatsApp con amigos e vexo partidos», concluye Prieto.