«La gente se está portando con nosotros de una forma increíble»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 21/03/2020 10:24 h

Los componentes del Circo Nevada, que quedó detenido en Monforte a consecuencia de la alarma sanitaria, sobreviven en Monforte gracias al apoyo de Cáritas y a la solidaridad de los vecinos. El pasado día 18 declaraban a este diario que no contaban con dinero para pagar el combustible de sus vehículos -ya que no pudieron ofrecer ninguna función debido al confinamiento de los vecinos- y que sus medios no alcanzaban para vivir ni una semana. Desde entonces han recibido alimentos proporcionados por la mencionada oenegé, así como por diversos establecimientos locales comerciales, como restaurantes y panaderías.

«La gente de Monforte se está portando con nosotros de una manera increíble», dice Javier Segura, uno de los propietarios del circo. Las tormentas que se produjeron durante la tarde y la noche del jueves -dice por otro lado- no les causaron mayor problema. «Estamos acostumbrados a vivir así y el agua no es lo peor que no está pasando», explica.

Los trabajadores del circo recibieron ayer un donativo económico de una vecina de Monforte que quiso aportarles una ayuda tras enterarse de su difícil situación a través de la información que se publicó en este diario. El donativo fue ingresado en una cuenta bancaria ante las dicultades que supone el confinamiento para hacer la entrega en propia mano.