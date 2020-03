Knezevic y Marinovic se marchan este viernes a Montenegro

0

Los jugadores montenegrinos del Ucoga Seguros CB Chantada, Filip Knezevic y Djordije Marinovic, regresan esta tarde (18.00 horas) a su país. Así lo confirma el entrenador, Alberto Fafián. «O feito de que en Montenegro apenas haxa casos de coronavirus fai que eles estean máis tranquilos no seu país. Por iso nos pediron poder marchar, e dende o clube facilitámoslle todo», comenta Alberto Fafián.

Los jugadores se pusieron en contacto con su embajada, que en las últimas horas les comunicó que Montenegro fleta este viernes a las seis de la tarde un avión desde el aeropuerto Adolfo Suárez que los llevará a su país. «Desexámoslle unha boa viaxe, dámoslle as grazas pola súa aportación ao clube e confiamos que estean ben alí», añade Fafián.

El técnico también confirma que en caso de que se reanudase la competición de la EBA, los dos jugadores regresarían. No obstante, Fafián es pesimista con respecto a que la liga continúe. «Vexo moi complicado que a competición continúe, porque non sabemos canto pode durar esta pandemia, e no caso de que se plantexe a continuidade non teríamos datas. Hai que ter en conta que a EBA non é unha liga profesional, polo que entendo que habería que descartar xogar pola semana, e non vexo que o campionato se prolongue no mes de xullo», afirma Alberto Fafián.

El técnico entiende que el próximo lunes la Federación Española de Baloncesto podría tomar una decisión definitiva sobre esta cuestión. En el club chantadino estarán muy atentos.

Gonçalo ya está en Portugal

Por su parte, otro jugador del Ucoga Seguros CB Chantada, Gonçalo Tavares, ya se encuentra en Portugal. El club chantadino atendió su petición y le dio permiso el pasado fin de semana para que se fuera a su país natal a pasar el confinamiento.