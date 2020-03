Saleta Fernández también regresa a Monforte

0

La Voz de Galicia Luis Conde

monforte / la voz 16/03/2020 17:45 h

Saleta Fernández ya está en Monforte. Finalmente, la atleta local del Valencia Esports tomó la decisión de abandonar Santander, su lugar de residencia durante el año, y venirse a Monforte a pasar la cuarentena provocada por el coronavirus. El sábado todavía tenía dudas de si se quedaría o finalmente vendría, pero finalmente optó por la segunda opción.

«Tal e como se están poñendo as cousas e vendo as noticias tomei a decisión de vir para estar coa miña familia», comenta Saleta Fernández.

La monfortina no estará parada y tratará de seguir entrenando para no perder la forma. «Si, aquí no xardín da miña casa tratarei de facer algo, pero estou bastante limitada. O importante é manter a forma no posible», añade la atleta monfortina.

Al igual que ocurre en el resto de disciplinas deportivas, el futuro es incierto. «Non se sabe se ao final se reanudarán o se disputarán as competicións previstas, porque esto está en función de como vaian as cousas no tocante a esta epidemia. Agora, o importante é a saúde e intentar que todo pase rápido», concluye Saleta Fernández, que al igual que el resto de deportistas también envía un mensaje de ánimo y pide que todos se queden en casa. La última competición que disputó fue el campeonato de España absoluto, en el que acabó subcampeona.

Antía Rodríguez sale esta mañana de Estados Unidos

La jugadora monfortina del Otero Júnior College, Antía Rodríguez, llegará este miércoles a Monforte. Solucionados los problemas burocráticos que le impidieron volar a España desde Estados Unidos a finales de la semana pasada, la jugadora toma un avión esta mañana desde Denver hasta Nueva York. Desde ahí, cogerá otro que la llevará a Lisboa, y desde la ciudad lusa volará a Madrid para regresar a Monforte.

Rodríguez ya acabó el curso y no regresará a Estados Unidos hasta el mes de agosto.