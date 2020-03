A Pobra limita a los casos más graves la ayuda domiciliaria a tiempo completo

0

monforte / lA voz 16/03/2020 18:48 h

El Ayuntamiento de A Pobra do Brollón adoptó una serie de medidas motivadas por la crisis sanitaria tras una reunión con el personal de servicios sociales. La atención a domicilio se mantiene, pero con restricciones en los casos menos graves «para evitar no posible contaxios» por coronavirus. Otro acuerdo adoptado por el equipo de gobierno consiste en la puesta en marcha de un servicio de entrega a domicilio de alimentos y medicamentos para grupos de riesgo.

Este servicio se crea en colaboración con los negocios locales y las personas interesadas en solicitarlo deben contactar con las farmacias de Cristina Touza y Mercedes Pardo. «A nosa prioridade absoluta é a saúde pública. Durante o tempo que dure esta crise, impos poñer todos os nosos esforzos en colaborar para frear a curva de contaxio do coronavirus.», señaló el alcalde, José Luis Maceda.

Según el Ayuntamiento, la atención a domicilio a tiempo completo se mantendrá en un 42% de los usuarios. Este porcentaje se corresponde «cos casos máis graves de persoas moi dependentes e sen apoio familiar». Un 24% de los usuarios seguirán recibiendo asistencia «con menos intensidade» y el 34% restante dejará de recibirla «ata que a crise sanitaria amaine».

Para evitar contagios

«A redución da atención a domicilio faise para evitar no posible contaxios do virus. En todo caso, as catorce traballadoras que actualmente atenden a domicilio reforzarán as medidas de hixiene cumprindo coas recomendacións establecidas, entre elas o uso de luvas e máscaras», explica el Ayuntamiento.

Maceda presidió la reunión entre representantes del equipo de gobierno y personal de servicios sociales y de la administración municipal, en la que también estuvo presente un representante sindical de la CIG. Tras el encuentro, el Ayuntamiento comunicó la suspensión de la mayor parte de la actividad municipal por la emergencia sanitaria.

La atención presencial en servicios sociales se limitará a los casos urgentes y el Ayuntamiento recomienda a los vecinos que realicen todos los trámites por vía telefónica o a través de Internet.