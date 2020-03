La crisis del coronavirus adelanta la retirada de Noelia Sánchez

0

monforte / la voz 16/03/2020 17:45 h

Los aficionados ya no volverán a ver en la pista en un partido oficial a la monfortina Noelia Sánchez. El hecho de que la Federación Española de Voleibol haya dado por concluida la competición por la crisis del coronavirus hace que la jugadora se retire con antelación. Su intención era hacerlo a final de temporada, pero esta epidemia precipita las cosas.

«É unha mágoa que isto se teña que producir deste xeito, pero primeiro está a concienciación social pola situación que estamos vivindo. Considero que a federación toma a decisión correcta dando por rematada a liga, porque para os clubes é inviable soster os planteis durante dous meses sen poder competir. As circunstancias déronse deste xeito e hai que asumilo», comenta Noelia Sánchez.

La monfortina, que ayer por la mañana fue sometida a una resonancia para conocer el alcance de la dolencia que sufre en una de sus rodillas, confirma que pasará la cuarentena en Menorca, aunque reconoce que a principios del mes de abril tiene la intención de regresar a su parroquia natal, Moreda, para estar con su familia.

Su mensaje

Noelia Sánchez se une a otros deportistas de élite y envía un mensaje a toda la sociedad. «Hai que tomarse en serio esta epidemia e hai que quedarse na casa. Nos anos 50 resultaría máis difícil quedarse no domicilio, porque non había os avances que existen hoxe. Temos que concienciarnos da importancia que ten seguir as recomendacións das autoridades sanitarias», afirma Sánchez.

Si bien ya no volverá a competir oficialmente, lo que sí está claro es que Noelia Sánchez tendrá su merecido partido de homenaje. Sus 26 temporadas en la élite lo merecen. Sobre esta cuestión, la monfortina dice: «Agora non penso niso. O que quero é que pase rápido a cuarentena para ir a miña casa e que se poda conter o antes posible este virus. Despois xa haberá tempo para pensar nesas cuestións».

Noelia Sánchez cierra su última campaña en activo con dos subcampeonatos. Uno es el de la copa de la Reina, que se disputó en Menorca, y en la que su equipo dio la talla, y el otro es el de liga.

La trayectoria de Noelia Sánchez es para enmarcar. La jugadora monfortina se retira con tres Superligas, cuatro copas de la Reina y tres supercopas de España. En el ámbito autonómico, la deportista local conquistó un total de doce copas de Galicia.

En las categorías inferiores, Sánchez logró un campeonato de España cadete y dos juveniles. Fue clave en el ascenso del Ribeira Sacra a la Superliga Española de voleibol y formó parte de la concentración permanente de la federación española en Soria.

Noelia Sánchez se ha convertido en uno de los estandartes del deporte monfortino y ha sido el espejo para muchas deportistas que se iniciaron en esta modalidad del voleibol.