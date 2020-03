David Páez hace historia con Galicia

0

La Voz de Galicia Luis Conde

Monforte 13/03/2020

entrenador con título nacional más joven de España, y hace unos días clasificó por primera vez en sui historia a la selección gallega sub-14 para la fase final del nacional, competición en que jugará con Madrid, Andalucía y Valencia. Ese es el técnico sarriano y antiguo director deportivo del Calasancio, Davis Páez.

El preparador explica como comenzó a entrenar con tan solo 20 años —ahora tiene 33—. «Cando era un rapaz de 15 anos eu pedíalle ao meu pai cartos para equipacións, e cos meus amigos facíamos equipos cos que logo competíamos nos torneos de fútbol sala. Así comezou a miña pasión por adestrar», señala Páez.

El técnico admite que nunca vio futuro como jugador en el fútbol profesional, circunstancia que lo empujó hacia los banquillos, en los que ha triunfado, sobre todo en la base. El último éxito lo acaba de conseguir con la selección gallega sub-14, a la que dirige desde principios de temporada.

«É unha clasificación histórica. Era un reto que afrontaba con moita ilusión, e estou moi ledo, porque con tan só un ano no cargo xa logramos o obxectivo», añade Páez.

Un equipo versátil

A la hora de analizar al combinado gallego, Paéz comenta: «Temos un equipo moi unido, con sentimento de familia. Domina moitos aspectos do xogo, o que fai que sexa polivalente e versátil».

Para llegar hasta la fase intermedia y para clasificarse para la final, el combinado de David Páez tuvo que trabajar lo suyo. Los números no dejan lugar a ninguna duda. Galicia no encajó ningún tanto, lo que demuestra su solidez defensiva.

Páez reconoce que dirigir a una selección es distinto que hacerlo con un equipo. «É diferente. Trátase máis dun traballo de fin de semana con adestramento os mércores que se fose de semana. Os sábados e os domingos repartímonos os membros do corpo técnico e vemos ata catro partidos. Hai que ter un bo ollo clínico para saber seleccionar futbolistas, porque no terreo de xogo tes que ter tres deportistas máis un porteiro do mesmo equipo, e dous de primeiro ano», afirma el preparador sarriano.

De cara a la fase final, que todavía no tiene fecha debido al problema del coronavirus, Páez lo tiene claro. «O noso obxectivo é que os futbolistas gocen, compitan ao máximo e aprendan. Estamos falando dunha experiencia única», asegura.

David Páez es un entrenador que vive por y para el fútbol, y tiene interés por seguir evolucionando.

La primera experiencia como entrenador de fútbol de David Páez fue con los cadetes de la Sarriana, con los que logró el título de copa. Con los juveniles del equipo de Ribela fue campeón y los ascendió a la liga gallega. Su trabajo no pasó desapercibido para el Racing Vilalbés, que lo incorporó a su equipo cadete, con el que acabó tercero, con los mismos puntos que el segundo, le quitó el ascenso por un gol. Al año siguiente dio el salto al juvenil, terminando también en el tercer puesto.

Su bautismo de fuego sénior le llegó en el grupo tercero de la Primera Autonómica. En esta categoría se puso al frente de la Residencia, a la que ascendió al grupo norte de la Preferente Autonómica. Enseguida lo reclamó el Racing Vilalbés, que le dio el proyecto de Tercera División.

Llega al Calasancio

La siguiente parada de David Páez fue en el Calasancio, club al que contribuyó a profesionalizar. Llevó al equipo juvenil a la Liga Nacional y lo mantuvo en la categoría. Desde el club estudiantil dio el salto al Deportivo, dirigiendo a los cadetes de División de Honor, acabando subcampeón de Galicia, y a los juveniles, con los que logró el subcampeonato de la copa del Rey.

Al acabar su periplo en el club herculino fichó por el Écija. Después estuvo en China en un proyecto de la Liga de Fútbol Profesional, y a principios de esta temporada tomó las riendas de la selección gallega sub-14.