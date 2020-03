La Xunta se abre por fin a buscar la forma de abrir la residencia nueva de Prodeme

0

La Voz de Galicia carlos cortés

monforte / la voz 10/03/2020 20:33 h

La Xunta se muestra abierta ahora a estudiar la mejor manera de darle utilidad al edificio de la asociación Prodeme que lleva siete años construido pero sin uso alguno en el barrio monfortino de O Malvarón. Prodeme lleva tiempo esperando a que los servicios sociales de la Xunta acepten concertar al menos una parte de las plazas de este proyecto sin precedentes en Galicia, una residencia pensada para que personas con discapacidades psíquicas vivan junto a sus padres de edad avanzada.

El proyecto es pionero, pero dista mucho de ser nuevo. Prodeme lo presentó en el 2009 como una iniciativa de vanguardia que aúna en un solo servicio el concepto de la residencia para mayores y el de los pisos tutelados para personas con discapacidad psíquica. Hace once años no había nada parecido en ningún lugar de Galicia. Hoy sigue sin haberlo porque a pesar de que Prodeme corrió con todos los gastos que supuso la compra de la parcela y la construcción del edificio, después de eso no consiguió que la Xunta le concertase plazas. Y sin ese apoyo económico, el coste de cada una de las ochenta viviendas de esta residencia mixta sería demasiado alto para las pensiones medias del interior de Galicia.

La visita llegó

Los responsables de Prodeme llevaban tiempo intentando que algún responsable de los departamentos de servicios sociales de la Xunta visitase el edificio y poder así explicarle el proyecto sobre el terreno. Ayer por fin llegó esa visita. El alto cargo que por fin respondió a la invitación de la asociación monfortina fue Ildefonso de la Campa, el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, precisamente los dos colectivos para los que está pensado el proyecto de residencia de Prodeme en O Malvarón.

A Ildefonso de la Campa lo recibieron ayer en Monforte responsables de Prodeme y de la federación gallega de las asociaciones que trabajan por la inserción social de las personas con discapacidad psíquica (Fademga). Los presidentes de las dos entidades, Julio Cortiñas y Eladio Fernández, lo acompañaron en un recorrido por los cinco pisos del edificio, construido sobre una parcela de 7.600 metros cuadrados y que presenta un buen estado de conservación a pesar del tiempo que lleva terminado y sin uso.

Al final de la visita, De la Campa se mostró de acuerdo con sus anfitriones en que es preciso buscar una fórmula que permita abrir la residencia. «Este recurso é pioneiro, feito con amor de asociación e esta ben centrado no problema do envellecemento da poboación e o retroceso demográfico no medio rural», apuntó antes de añadir que «é fundamental que poidan envellecer pais e filllos xuntos, que os pais que conviviron toda a súa vida co fillo o poida seguir facendo ata o final».

Preguntado por la razón de que en todos estos años no haya sido posible un acuerdo de concertación de plazas, el representante de la Xunta explicó que por su carácter pionero un centro de estas características está fuera de la cartera de servicios sociales que ayuda a financiar la Xunta. Ildefonso de la Campa no adelantó ningún compromiso concreto, aunque explicó que probablemente habrá que pensar en poner en marcha la residencia de forma experimental durante un tiempo y después analizar su funcionamiento.