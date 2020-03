Sergio Guitián, duda en el Club Lemos para recibir al Ribadeo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luis Conde

monforte / la voz 05/03/2020 21:12 h

El defensa central Sergio Guitián es la principal duda del Club Lemos de cara al importante partido del domingo (17.00 horas) en el campo municipal de A Pinguela ante el Ribadeo. El jugador monfortino aún no está recuperado de las molestias que lo obligaron a abandonar el campo en el partido ante el Sigüeiro, por lo que el entrenamiento de esta tarde dirá si puede ser o no de la partida. Los que no estarán son Brais Meco -sufre rotura de fibras- y Borja Tazos, que fue operado el martes.

El resto de efectivos, incluidos Adrián Armesto y Gonzalo Torres, que no fueron de la partida el pasado domingo, sí estarán a disposición del entrenador, Edu Rodríguez, para un choque muy importante para los lemistas.

«As sensacións son moi boas, porque os xogadores están traballando moi ben. Sabemos que nos quedan por xogar trece partidos, e o que busco é que o meu equipo siga competindo como o vén facendo nas últimas xornadas, e por suposto, gañar», comenta Edu Rodríguez.

Es verdad que el Club Lemos le tiene tomada la medida en cuanto a juego al Ribadeo, pero también lo es que en los dos últimos enfrentamientos no sacó nada positivo. Tanto en la final de la copa Diputación en Taboada como en el partido de la primera vuelta, los monfortinos merecieron llevarse la victoria, pero la realidad es que acabaron perdiendo.

El técnico local espera que esto no se repita el domingo en A Pinguela. «No partido da primeira volta fomos mellores que eles, e todo se decidiu por detalles. O Ribadeo é un conxunto ben armado, que leva con este plantel dúas temporadas. O ano pasado acabou quinto e este ano está na novena praza», señala.

Dinámica negativa

El conjunto de Rafa Casanova llega a Monforte en una racha negativa, pero Edu Rodríguez no se fía. «É un rival moi sólido, que ten moi bos homes exteriores e forte a balón parado. Sabemos das súas fortalezas e intentaremos contrarrestalas para sumar os tres puntos», concluye el preparador lemista.

El equipo hará hoy el último entrenamiento.