Institutos de Monforte suspenden intercambios a causa del coronavirus

La Voz de Galicia carlos cortés

monforte / la voz 04/03/2020 15:17 h

La preocupación por el coronavirus está obligando a los institutos de Monforte a dejar en suspenso programas de intercambio que tenían en marcha con centros de educación secundaria de italia y Francia. En estos momentos hay tres intercambios suspendidos, definitiva o temporalmente. El instituto A Pinguela, por ejemplo, iba a recibir en el mes de marzo a estudiantes y profesores de una localidad italiana próxima a Perugia, pero finalmente no vendrán.

En estos momentos, hay tres excursiones con participación de institutos de Monforte programadas para las próximas semanas y que ahora están en suspenso. La primera era una estancia en Monforte de estudiantes de un instituto de Deruta, un municipio de la región de Umbría cercano a Perugia. Iba a ser la primera parte de un intercambio que el curso que viene llevaría a Deruta a alumnos de A Pinguela. La llegada de la excursión italiana estaba prevista para este mismo mes, pero ya ha sido suspendida.

El instituto A Pinguela tenía programada también, pero para el mes de abril, la llegada de una expedición de un centro de educación secundaria de Novara, una ciudad de la región del Piamonte. Por el momento, esa excursión está también suspendida, pero en A Pinguela no descartan que finalmente se pueda celebrar si la situación en Italia mejorase y la alerta se suavizase.

Novara está en el norte de Italia y a medio camino entre Turín y Milán, en la zona en la que se encuentran también las localidades en cuarentena porque allí están los focos de la expansión del coronavirus en aquel país. Se da la circunstancia de que un grupo de estudiantes de A Pinguela Estuvo en Novara en el mes de febrero, en la que era la primera parte de este intercambio. Visitaron Turín, Milán y los Alpes y volvieron antes de que se activasen las alertas en Italia, así que no fueron sometidos ningún tipo de control clínico. El director del instituto A Pinguela, Enrique Sampil, que también participó en aquella excursión, afirma que sería absurdo pensar que corrieron algún riesgo: «Na cidade de Novara, que vén ser do tamaño de Ourense non hai a día de hoxe nin un só caso de contaxio».

El riesgo parece incluso menor en el caso de Deruta y la región de Umbría, situadas en el centro de Italia y a mucha distancia de los focos del coronavirus en Italia. Tampoco allí hay ningún enfermo.

Si estas dos excursiones están en suspenso no es porque en la comunidad educativa de A Pinguela haya temor a posibles contagios, sino porque el Gobierno italiano ha decidido anular cualquier viaje organizado de sus centros educativos al extranjero. Es una medida genérica de prevención que no distingue entre las regiones con más casos y las que se mantienen libres de esta nueva enfermedad.

Cerca de Poitiers

En Francia está en vigor una prohibición similar para sus estudiantes, aunque en ese caso no en todo el territorio, sino solo para los centros situados en áreas consideradas de más riesgo. En esas zonas están en suspenso tanto las salidas estudiantiles en grupo a otros países como las entradas de excursiones de fuera. Por eso está anulado un tercer intercambio que se iba a producir en los próximos meses y en el que participan dos institutos de Monforte, el de A Pinguela y el Río Cabe. El centro francés con el que estos dos centros monfortinos están en contacto se encuentra en el municipio de Châtelleraut, situado a treinta kilómetros de Poitiers, cerca del parque temático Futuroscope. El plan inicial era que los profesores y alumnos monfortinos viajasen a Châtelleraut antes de Semana Santa y que los franceses viniesen aquí en mayo.

La que en principio se mantiene es la excursión a Francia que tiene programado el instituto Río Cabe para el mes de junio, y en la que participarán estudiantes de cuarto de ESO. «Temos intención de mantela e manterémola -explica el director de este centro, Carlos Parada-, salvo que nos digan o contrario».