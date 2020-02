Noelia Sánchez disputa hoy su quinta final de la copa de la Reina

0

La Voz de Galicia Luis Conde

29/02/2020

El voleibol monfortino estará representado esta tarde en la final de la copa de la Reina que se disputa en Menorca. Noelia Sánchez jugará su quinta final de este torneo -las cuatro anteriores las ganó-, y lo hará con la ilusión con la que disputó las anteriores.

Su equipo, el Avarca Menorca se clasificó para la final que se disputa esta tarde (17.00 horas), y lo hizo con solvencia al superar al OSACC Haro Rioja por 3-0 ((25-20/25-20/25-20). «Estou moi contenta de poder disputar unha nova final, porque o equipo traballou moito para chegar aquí. Todos os estamentos do clube se volcaron para disputar a final, e estabamos moi mentalizadas para gañar», señala Noelia Sánchez.

La monfortina reconoce que el primer set fue complicado. «Ata o punto vinte sempre fomos dous por debaixo, e aí reaccionamos, o que fixo que gañaramos este xogo. Nos dous seguintes, Haro viu que estabamos moi fortes, e cedeu», añade Sánchez.

La exjugadora del Ribeira Sacra asegura que afronta esta final sin demasiada presión. «Xa a quitamos chegando aquí. É verdade que imos loitar ao máximo, porque queremos brindarlle un triunfo a nosa xente. Toca gozar e competir a tope. O que está claro é que algunha medalla imos ter, non sei se será dunha cor ou doutra, pero no podio estaremos», afirma Sánchez.

La jugadora monfortina puede despedirse del voleibol con un título. Le hace ilusión, pero asegura que el volei no le debe nada. «Estou en paz comigo mesma, con independencia de que gañe a copa ou non. Como comentei, imos a tope polo título, pero non será doado porque o rival tamén xoga», concluye Sánchez, que ya descansa pensando en el partido.

La jugadora monfortina contará con el respaldo de sus padres, que no han querido perderse esta última copa de Noelia.