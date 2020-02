El «oso» de Aqualia sale del letargo

0

La Voz de Galicia LUIS DÍAZ

MONFORTE / LA VOZ 28/02/2020 11:06 h

«O oso de Aqualia está durmindo, pero non vai tardar moito en espertar». Lo vaticinaba el concejal del BNG Emilio Sánchez, sin que viniese mucho a cuento, en el pleno con el que la corporación despidió el anterior ejercicio. El pronóstico se cumplió el lunes de Carnaval, coincidiendo con la salida del Oso de Salcedo. «Eso do oso ven ben acaído, parece que todos se xuntan hoxe», dijo con sorna el alcalde, José Tomé. Ahora con mayoría en la corporación, Tomé mueve ficha de nuevo para llegar a un acuerdo con la empresa pendiente desde el 2003.

El «oso» de Aqualia despierta después de casi dos años de letargo. Hibernaba desde mayo del 2018, cuando Tomé planteó por vez primera una salida negociada al conflicto con Aqualia. Algo así como un borrón y cuenta nueva a cambio de que la concesionaria del agua pagase al Ayuntamiento 3.548.000 euros. La empresa aportó entonces otras cifras diferentes y la deuda quedó fijada en 2.221.000 euros. El alcalde era partidario de cerrar el trato, pero gobernaba en minoría y tropezó con el rechazo de la oposición.

El pleno decidió requerir a la empresa 3.718.000 euros por las inversiones que se comprometió a realizar entre los años 2000 y 2003 y que no se llegaron a llevar a la práctica al menos en su totalidad. La deuda es la misma que se reclamaba hace dos años, con los intereses de demora puestos al día. El escenario político, por el contrario, es radicalmente distinto: Tomé ya no tiene ataduras para sacar adelante un acuerdo.

La decisión de saldar la deuda con Aqualia, si se llega a un acuerdo con la empresa, será competencia del pleno. Todavía no trascendió la posición de la empresa frente a este requerimiento. Por lo que respecta a la oposición, sus postura ahora no es determinante y quizás por ello en el pleno optaron por la abstención. Hace dos años, con Julia Rodríguez como portavoz, el PP se había opuesto desde un primer momento a esta fórmula.

Katy Varela, ahora al frente del grupo municipal, explicó en la sesión los motivos del cambio de postura de los populares. «De entrada, no tenemos que votar en contra de algo que sería beneficioso para los vecinos de Monforte», señaló la concejala.

Ninguno de los requerimientos dirigidos por el Ayuntamiento a Aqualia asocia el cobro de la deuda a alguna actuación en concreto. La duda de Aqualia, sobrevuela, sin embargo, las negociaciones entre la Xunta y el Estado para destinar diez millones de euros a corregir los problemas del saneamiento en Monforte. La aportación municipal a ese convenio se cubriría con los 2,2 millones que accedía a pagar la empresa en su momento.

No es fácil delimitar con claridad qué inversiones llevó a cabo Aqualia a cambio de la concesión del agua y cuáles están pendientes. Ni siquiera está claro para los portavoces políticos. En el último pleno, la oposición sacó a relucir en varias ocasiones que el Ayuntamiento no podía renunciar al parque acuático que prometió la empresa. El anterior equipo de gobierno había dejado claro que esta actuación no sería una prioridad en las negociaciones con la empresa. Pero en realidad, y según explicó Tomé en la sesión del lunes, parte de ese gasto se llevó a cabo.

Por lo que parece, los terrenos por los que discurre el paseo fluvial en entre a Pinguela y Covas fueron adquiridos por Aqualia cuando el PP estaba al frente del gobierno municipal. Cuando la alcaldía paso al BNG, se considero más importante dar continuidad al paseo del Cabe que entrar en una negociación con la empresa para rescatar el proyecto del parque acuático.

Ahora falta conocer cuál será la contrapropuesta de Aqualia al requerimiento que le acaba de trasladar el Ayuntamiento. La concejala de Esperta Monforte dijo en el pleno que espera que la negociación no acabe en «lo comido por los servido».