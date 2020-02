Iyore Oshodi, una portera que sueña con el Atlético de Madrid

0

La Voz de Galicia

27/02/2020

La jugadora del CF Monforte, Iyore Oshodi, causó muy buena impresión en el entrenamiento que realizó con la selección gallega sub-12. La joven portera del equipo que preside Mari Luz Parada confía en sus posibilidades de poder competir con el combinado autonómico en el campeonato de España.

«Salín moi contenta deste adestramento, pero aínda hai que seguir traballando e esperar o que din os adestradores sobre unha posible convocatoria para o campionato de España», indica Oshodi.

La joven futbolista comenzó a jugar al fútbol con tan solo cuatro años. «Na aldea xogaba nas corredoiras co meu irmán, e como me gustou tanto pedinlle a miña avoa que me inscribira no Monforte, e ata hoxe», señala.

Oshodi afirma que desde el primer día estuvo muy cómoda jugando en un equipo masculino. «Os meus compañeiros sempre me trataron ben e nunca me discriminaron. É máis, como son porteira, eu ordeno moito no campo e eles sempre me fan caso», añade la portera local.

La futbolista del club monfortino no se define como resultadista, sino que prioriza la diversión y el hecho de poder jugar con compañeros y compañeras. «O fútbol é para gozar, e teño que dicir que eu aínda perdendo divírtome. É hai algo máis importante, que esto é un deporte en equipo», afirma.

Como toda jugadora, y más a su edad, Iyore sueña con el futuro. Eso sí, quiere compaginar fútbol y estudios -actualmente cursa 6º de Educación Primaria en el colegio Torre de Lemos-. «Gustaríame xogar no fútbol profesional, e se cheego, o meu equipo sería o Atlético de Madrid», asegura la portera, que se declara seguidora del Real Madrid y fan de Rodrygo.

A pesar de sus 11 años, la joven futbolista local reclama más atención para el fútbol femenino. «Considero que aínda non hai igualdade entre o feminino e o masculino, e coido que xa vai sendo hora de que nos traten da mesma maneira. El fútbol femenino tamén proporciona espectáculo», indica.

No al racismo

Por último Iyore también se refiere al racismo en el mundo del fútbol. «Isto hai que desterralo non só dos campos de fútbol senón tamén da sociedade. Todos somos iguais e como tal debemos ser tratados», concluye la guardameta del CF Monforte, que quiere ganar la copa.