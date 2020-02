0

La Voz de Galicia Luis Conde

monforte / la voz 26/02/2020 18:24 h

Todo está preparado en Ourense para la disputa del campeonato de España de atletismo en pista cubierta que se disputa este fin de semana. Ahí estará la atleta monfortina del Valencia Esports, Saleta Fernández, que si bien no llega al 100%, reconoce que le haría ilusión conquistar la medalla de oro.

«Faríame ilusión gañar o campionato de España na casa, diante da miña xente», asegura Fernández.

No obstante, la joven deportista local, que competirá el domingo a las diez y media de la mañana, llega muy justa de preparación. «Levo adestrando tres semanas, e se ben os problemas de espalda xa me pasaron, teño molestias nos isquiotibiais. A pesar destas adversidades intentarei dalo todo para acadar algunha das medallas que están en xogo», añade la atleta monfortina.

Para Saleta Fernández este será el primer campeonato de España absoluto que disputará en Galicia. Hasta el momento no se había celebrado ninguno, ya que no existían instalaciones de estas características para albergar un evento así. «O feito de competir na túa terra ten unha motivación especial, porque sei que o domingo en Ourense estará a miña xente apoiándome», afirma Fernández.

Las entradas

Eso sí, si los aficionados monfortinos quieren ver en directo el salto de Saleta Fernández no deben descuidarse a la hora de comprar las entradas. Tendrán que desembolsar 12 euros. «Deben apurar porque, según me confirmaron, as entradas do sábado xa están esgotadas», dice la atleta del Valencia Esports.

Fernández aprovechará la disputa del campeonato de España en Ourense para pasar por Monforte. Llegará mañana a la ciudad del Cabe, y el sábado a última hora de la tarde se desplazará a Ourense, donde pernoctará para competir el domingo por la mañana.

La atleta local afronta la temporada con mucha ilusión. Su principal objetivo además de ganar los nacionales absolutos es clasificarse para el campeonato de Europa que se celebrará a finales de agosto y principios de septiembre en París.