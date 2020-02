Los penaltis condenaron a la SD Chantada ante el Ribadeo en la copa Diputación

0

La Voz de Galicia

Monforte 24/02/2020

La SD Chantada se quedó a las puertas de las semifinales de la copa Diputación. Los discípulos de Juan Rodríguez cayeron eliminados en cuartos ante el Ribadeo, al que tutearon, sobre todo en la primera entrega del choque. Tras una buena jugada colectiva, el delantero Javi Ramos puso el 1-0 a los once minutos.

A partir de ahí reaccionaron los futbolistas de Rafa Casanova, que buscaron el empate. Sin embargo, al descanso se llegó con la ventaja de los locales, que sí vieron como en el minuto 75 les empataban. Con el 1-1, los dos equipos se fueron a por el gol del triunfo, pero no llegó. Tocó ir a los penaltis, y ahí estuvo más acertado el Ribadeo, que se impuso por 5-4.

«Foi unha mágoa non pasar a semifinales, sobre todo polo traballo e o esforzo dos meus futbolistas. Non obstante, a imaxe que demos reforza a nosa idea e amósanos a idea a seguir. Se continuamos así estaremos preto do ascenso», comenta el entrenador de la SD Chantada, Juan Rodríguez.

La primera plantilla regresó ayer a los entrenamientos con la vista puesta en el derbi del domingo en O Saviñao ante el Escairón. «É un partido importante para nós, e non por aspirar a alcanzar ao Escairón, que para min xa ten o primeiro posto asegurado. Necesitamos gañar para manternos aí na zona nobre da clasificación, porque temos moi pouca marxe de erro», concluye Juan Rodríguez.