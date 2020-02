El PSOE lucense critica el «secretismo» de la Xunta sobre el plan de la Ribeira Sacra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

22/02/2020 12:47 h

El grupo provincial del PSOE presentó una moción para ser debatida en el pleno de la Diputación en la que critica lo que considera como «falta de información» y «secretismo» de la Xunta con respecto al plan de gestión del paisaje cultural de la Ribeira Sacra para el período 2020-2023. La portavoz del grupo, Pilar García Porto, recuerda que el pasado 10 de diciembre el Gobierno gallego dio a conocer en Os Peares este plan, que contempla una inversión de 34 millones de euros, anunciando «distintas accións de mellora que non se detallaron».

En esa ocasión —agrega la diputada provincial—, «a pesar de que a nota de prensa da Xunta, recollida polos medios de comunicación, emprega o verbo ‘presentar’, os asistentes a esta reunión dos Peares non recibiron o texto do plan, nin a súa correspondente memoria económica». En la actualidad —dice asimismo García Porto— «a web da Xunta de Galicia non permite acceder a ningún documento oficial que leve o nome de ‘Plan Ribeira Sacra’».

Los socialistas consideran que la falta de acceso al texto del plan «entra en contradición con anuncios previos acerca de reunións e estratexias de coordinación entre administracións feitos pola propia Xunta» y afirman que actualmente en la Diputación lucense «descoñécese o texto e descoñécese con que criterios foi elaborado». En el plano presupuestario —añaden— «non sabemos como se chega a esa cifra de 34 millóns, quen e como a vai xestionar ou que accións concretas se contemplan» y por otro lado no se convocó aún «ningunha sesión en ningunha comisión de elaboración ou seguimento».

Asimismo, el grupo provincial socialista dice lamentar «que o Goberno do PP tente aproveitar con fins propagandísticos un proxecto ilusionante que pertence a todos os galegos e galegas» y que «foi liderado e posto en marcha pola Deputación de Lugo a través de contactos cos concellos, veciñas e veciños e asociacións da zona». El PSOE dice también que la «pasividade» de la Xunta «pode comprometer ou mesmo invalidar o traballo que fixemos outras administracións».

Por estos motivos, desde el grupo socialista piden que se haga público el texto completo el plan de gestión del paisaje cultura de la Ribeira Sacra acompañado de su memoria económica y que se convoque de inmediato una comisión de seguimiento «que teña capacidade na toma de decisións e na que participen os concellos da zona, así como as deputacións de Lugo e Ourense».