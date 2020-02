El CB Chantada no se fía del colista del grupo A-B de la EBA

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 21/02/2020

Los jugadores del Ucoga Seguros CB Chantada quieren resarcirse mañana (18.00 horas) a domicilio ante el colista del grupo A-B de la liga EBA, el Ule Global, de la derrota que encajaron ante el Porriño. El entrenador, Alberto Fafián, avisa de que no se encontrarán el mismo equipo con el que compitieron en la primera vuelta.

«Nas últimas semanas reforzáronse co norteamericano William Shane McDonald, que nos dous partidos que xogou anotou 38 e 37 puntos. Cambiaron por completo a fisonomía, unha circunstancia que os fai moi perigosos», comenta Alberto Fafián.

Los leoneses están apurados en la clasificación, y saben que para abandonar la última plaza de la tabla clasificatoria del grupo A-B de la liga EBA tienen que comenzar a ganar partidos. «Nós vimos dunha derrota, o que fixo que durante a semana os meus xogadores estiveran máis concienciados e con máis tensión e concentración, o que me fai ser optimista», añade Fafián.

Un rival complicado

El preparador chantadino sabe perfectamente que el cuadro leonés les va a exigir mucho, por lo que tiene claro lo que deben de hacer sus jugadores para ganar. «Somos superiores e temos que demostralo. Se queremos acabar nun dos dous primeiros postos toca gañar, porque se non o facemos non merecemos estar aí na segunda praza. Temos que saltar á pista co mesmo nivel de tensión, agresividade e concentración que o noso rival», apunta.

Alberto Fafián afirma que otra de las claves para superar a los leoneses estará en controlar a su referencia exterior, MacDonald, y al baluarte del juego interior, Musa Jeng. «Se logramos esto, somos intensos en defensa e estamos a bo nivel ofensivamente teremos moito gañado», concluye Alberto Fafián.

Por lo que respecta a la última hora de la plantilla, el entrenador chantadino dispone de todos sus efectivos, a excepción de Luis Rubianes, que todavía no está recuperado de su dolencia.