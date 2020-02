La empresa trata de justificar el déficit de la piscina con un informe minúsculo

0

La Voz de Galicia

19/02/2020

La empresa de la piscina no acudió de vacío a la reunión de este miércoles, cuarta desde que estalló el conflicto por los impagos a la plantilla. Pero la documentación que presentó su gerente enfrió de nuevo las expectativas municipales. Javier Pazos acudió con «un pequeno informe», según la definición del alcalde, para justificar la indemnización que reclama por el supuesto déficit de la concesión. El informe está en manos de los técnicos municipales, que deberán pronunciarse sobre su idoneidad antes del lunes. Ese día hay junta de gobierno local y estará sobre la mesa el futuro de la concesión de las instalaciones de A Pinguela.

De la junta de gobierno del lunes pueden salir dos decisiones muy diferentes. De un lado, cabe la posibilidad de que el informe presentado por la empresa obtenga el visto bueno de los técnicos municipales. En ese supuesto, el equipo de gobierno prepararía la documentación necesaria para que le pleno apruebe la compensación económica que reclama Alacer Ocio en concepto de los números rojos que según su versión genera la piscina.

La otra alternativa es que los papeles que aporta la empresa no sean suficientes para justificar un dictamen favorable al pago de esa indemnización. Si se produce este desenlace, el alcalde dará orden a la adjudicataria para que pague las dos nóminas que adeuda a la plantilla en el plazo máximo de diez días a contar desde el próximo lunes.

Una fórmula agotada

Tomé dice que actuará conforme a la legalidad y de acuerdo con lo que determinen los técnicos del Ayuntamiento, pero no oculta su decepción por el desenlace de la última reunión con el gerente de la empresa. «A simple vista, e a falta de valoralo, o informe parece insuficiente», apunta el alcalde. Lo que tiene claro desde este miércoles es que el camino que se siguió hasta ahora ya no conduce a ningún lado. «Así non podemos seguir, foi o último encontro deste tipo», señala.

Por parte del Ayuntamiento, y además de Tomé, a la reunión asistieron los concejales Gloria Prada y José Manuel Mougán. También participaron los técnicos de Deportes y Contratación y los responsables de secretaría e intervención. Al término del encuentro, el alcalde informó al delegado de personal de la piscina de lo que había dado de sí.