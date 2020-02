La plantilla de FCC quiere hablar con Tomé del futuro del servicio de limpieza

0

La Voz de Galicia luis díaz

monforte / la voz 17/02/2020 20:26 h

En septiembre próximo se cumplen los diez años de vigencia del contrato por el que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se hizo cargo del servicio municipal de limpieza en Monforte. En el plazo de seis meses, el Ayuntamiento no solo deberá decidir sobre la convocatoria de un nuevo concurso. También tendrá que pronunciarse acerca de la continuidad del modelo de recogida de basura que se implantó en el 2010.

La desaparición de los contenedores verdes de las calles más céntricas no supone únicamente una cuestión de estética. Del mantenimiento del reparto de cubos para la retirada de los residuos depende además la continuidad de parte de la plantilla. En la recta final de la concesión, los trabajadores se disponen a solicitar una entrevista con el alcalde para conocer de primera mano los planes del equipo de gobierno.

Convenio colectivo

Los trabajadores de FCC quieren conocer el punto de vista de Tomé sobre el futuro del servicio de limpieza y trasladarle al mismo tiempo sus reivindicaciones con vistas a la próxima negociación del convenio colectivo. El que ahora está vigente caducará el 31 de diciembre de este año. A partir de ese momento habrá que constituir una nueva mesa negociadora, con FCC o con la empresa que se haga cargo del servicio a partir de septiembre.

El Ayuntamiento no tiene que convocar necesariamente un nuevo concurso. Los seis meses que restan para que finalice el contrato no le dan mucho margen para ello y hasta la fecha no se produjo anuncio alguno en ese sentido. La otra posibilidad es que se agote al menos una de las dos prórrogas de cinco años que prevé la concesión en caso de acuerdo entre ambas partes.

La plantilla vería con buenos ojos esa posibilidad por la «seriedad» de FCC frente a otras empresas que estuvieron al frente de la concesión. Los informes de seguimiento municipal califican, por otra parte, de «satisfactorio» el funcionamiento actual del servicio de limpieza.

Mejor para todos

«Vamos a pedir una reunión con el alcalde para conocer su opinión y avanzarle cuáles van a ser nuestras propuestas para el convenio. Si evitamos los conflictos, todo será mucho más fácil para nosotros, para el Ayuntamiento y para los propios vecinos», señala un representante de la plantilla, integrada en la actualidad por cerca de cuarenta trabajadores.

La fórmula de la subrogación garantiza la continuidad del personal incluso en el supuesto de un cambio de empresa. De hecho, hay trabajadores que pasaron por tres concesiones en los últimos treinta años. El problema radicaría en una marcha atrás en el denominado «cubeo». Según las estimaciones de la plantilla, la vuelta a los contenedores supondría la pérdida de al menos ocho puestos de trabajo.