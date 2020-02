El Lemos camina con paso firme

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 17/02/2020 20:07 h

Los números del Club Lemos en esta recta inicial de la segunda vuelta invitan al optimismo. El conjunto de Edu Rodríguez ya ha sumado siete puntos en esta entrega, cuatro más que los que tenía en la primera a estas alturas. La mejoría en el apartado defensivo, exceptuando el partido ante el Fisterra, es el factor que explica este crecimiento de un equipo, que apunta en la dirección correcta.

El domingo, los futbolistas del Lemos demostraron una vez más su compromiso con el proyecto que lidera Rodríguez. Con tan solo diez jugadores sobre el terreno de juego en la segunda parte fueron capaces de doblegar a todo un Galicia Mugardos, que llegaba al campo de A Pinguela como tercer clasificado. «O partido gustoume en liñas xerais. Houbo dous contextos distintos. No primeiro tempo sacamos ben o balón, pero faltounos profundidade ofensiva, e na segunda a raíz da expulsión de Torres optamos por un plan diferente», comenta Edu Rodríguez.

En esta segunda entrega, el técnico apostó por juntar las líneas, defender bien, evitar que el rival progresara con el balón y lanzar rápidos contraataques. «Fixémolo ben, aínda que o gol chegou a balón parado», añade Rodríguez.

Elogios al esfuerzo

El preparador lemista destaca el gran trabajo de los suyos. «O esforzo do equipo é de admirar. Unha vez máis, os meus futbolistas demostraron que en momentos complicados son capaces de superar as adversidades. Estou moi orgulloso destes grandes xogadores que teño», afirma Edu Rodríguez.

Un partido más, y ya son unos cuantos, el Club Lemos se quedó con un futbolista menos sobre el terreno de juego. En este caso, Gonzalo Torres vio la segunda tarjeta amarilla por protestar. Aún reconociendo que fue un error del jugador, Edu Rodríguez destaca la importancia de contar con un futbolista de las características de Torres en la plantilla.

«Todos cometemos erros. É verdade que é un erro, pero Gonzalo leva tres anos comigo e teño que dicir que é un dos futbolistas máis importantes do equipo. Ten todo o meu apoio», puntualiza.

Con esta victoria, el Club Lemos se sitúa en la decimocuarta plaza de la tabla clasificatoria del grupo norte de la Preferente Autonómica, con un total de 28 puntos. La derrota de la Residencia facilitó que el equipo subiera una posición en la clasificación.

La plantilla regresó ayer a última hora a los entrenamientos, y lo hizo jugando al pádel. Fue una sesión preparatoria distinta, con el fin de que los jugadores se relajaran después de la tensión del último partido y pensando en el próximo. Esta semana, el Lemos entrenará cuatro días. El fin de semana descansará.

Ahora, las miradas se centran en el choque ante el Sigüeiro. «O triunfo ante o Mugardos foi importante no eido clasificatorio e anímico, pero se gañamos ao Sigüeiro damos un paso importante para conquistar o noso obxectivo», concluye el preparador lemista.