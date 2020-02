Más de 1.200 corredores toman las montañas de O Courel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luis Conde

Monforte 14/02/2020 19:06 h

Más de 1.200 corredores compiten este fin de semana en el Tral do Castelo y en el Trail do Lor en las comarcas de Quiroga y O Courel. Este sábado se disputa la primera, que incluye cuatro distancias: Ultra (70 kilómetros), Maratón (42 kilómetros), Trail (25 kilómetros) y Minitrail (17 kilómetros). En esta prueba compiten un total de 760 corredores, entre los que estarán presentes una de las mejores del mundo, Silvia Trigueros. Tampoco se pierde la cita el campeón de las dos anteriores ediciones, Fernando Arca. Los primeros corredores tomarán la salida a las ocho de la mañana. Entre las ocho y las nueve de la noche se conocerán los resultados oficiales del Trail do Castelo Hay que destacar que el circuito del Ultra ha sido modificado fundamentalmente por la presencia del primer nido de águila real que se descubre en la provincia de Lugo.

En el Trail do Castelo, que se disputa el domingo, participan un total de 450 personas, e incluye dos distancias. El circuito de esta prueba discurre por el valle del río Lor, mientras que el primero lo hace por la zona del río Soldón. Hay que destacar que serán 300 los corredores que competirán en las dos pruebas. Los organizadores están satisfechos con la respuesta de los corredores, que supera las expectativas iniciales.