¿Cómo se organizan el 061 y los hospitales en una catástrofe como la de Urda? «Damos altas para liberar camas y suspendemos operaciones programadas»

Momentos de la llegada de los primeros heridos al Hospital Universitario de Toledo. C.A. de Castilla-La Mancha | EFE

Cuando sucede una catástrofe como el accidente ferroviario de Urda, hay pocos números de teléfono en materia sanitaria que, probablemente, se marquen en los primeros minutos. La red conectará, casi con toda seguridad, con el de Carlos Miras Bello, médico coordinador de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061; y también con el del coordinador y jefe del servicio de Urgencias del hospital de referencia. Por ejemplo, podría sonar el del doctor Plácido Mayán, responsable de la unidad en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). El papel de ambos es clave en el Plan de Emergencias de Galicia, que en su capítulo 9 recoge el protocolo de Incidente de Múltiples Víctimas (IMV). «El primer paso ante un incidente grave es la activación del plan de emergencia. En Galicia, esta función corresponde al 061, a través del centro de coordinación autonómico. Una vez activado, se establecen distintos niveles de alerta en función del número de posibles víctimas que se prevé que lleguen al hospital», responde Mayán.

El especialista de urgencias indica que, por debajo de diez afectados, no se suele hacer una activación general, aunque «en casos de traumatismos graves, se pueden activar determinados servicios, como quirófano o UCI, para que estén preparados ante una posible necesidad». Este baremo corresponde al nivel de alerta 0. La emergencia nivel 1 se establece de diez hasta 25 víctimas; la nivel 2, de 26 hasta 50; y la emergencia nivel 3, por encima de 50.

Pese a usarse indistintamente a nivel coloquial, Carlos Miras establece una diferencia entre un incidente de múltiples víctimas y una catástrofe. El primer caso es una emergencia sanitaria donde se produce una desproporción entre las necesidades asistenciales y los recursos sanitarios de los que se disponen; mientras que el segundo consiste en un suceso de gran magnitud, que causa daños severos y desorganiza gravemente el funcionamiento de una comunidad, superando su capacidad de respuesta, por ejemplo, un episodio como la Dana de Valencia en el 2024. «La diferencia es que en el primero, los recursos asistenciales disponibles pueden absorber la demanda, pero en la catástrofe no, lo que hace necesario emplear recursos externos y no habituales», expone el médico coordinador del 061.

Los helicópteros medicalizados de Castilla-La Mancha fueron claves en la atención inicial a los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), al permitir comenzar las transfusiones de sangre en el propio lugar del siniestro antes de trasladar a los pacientes a los hospitales de referencia. Jesus Monroy | EFE

Activación de la alerta

Sucedido el accidente, el primer paso corresponde a la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ubicada en A Estrada, «encargada de la asistencia sanitaria urgente extrahospitalaria en toda la comunidad autónoma», precisa Miras. La central del 112, por su parte, gestiona otro tipo de actuaciones y movilización de recursos, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, bomberos o medios de rescate y salvamento marítimo.

Así, cuando se produce un incidente de múltiples víctimas, la Central de Coordinación propone la activación del protocolo a través del jefe de guardia del 061. «Este traslada la propuesta a los responsables del servicio, concretamente a la directora de Coordinación y al director gerente, que son quienes ratifican su activación», indica el médico.

A continuación, este «corazón del servicio», que así define Miras, coordina la llegada de los equipos sanitarios quienes, en un primer momento, deben comprobar que el lugar sigue siendo seguro. Para ello, primero, se elige la ruta de mayor seguridad, y, después, la más rápida. En segundo lugar, se protege la zona; y en tercero, se reconoce y evalúa el escenario —por ejemplo, el número aproximado de víctimas, los límites de la zona afectada o la existencia de personas atrapadas o dispersas—. También, en este punto, se deben comunicar las rutas de entrada y salida más favorables para las ambulancias.

«Toda esta información se comunica a la central de coordinación, proporcionando una descripción inicial del accidente: la tipología del suceso, la localización lo más exacta posible, el número potencial de víctimas, los recursos asistenciales y no asistenciales presentes y las necesidades logísticas que puedan surgir», describe Miras.

Además, «cuando se produce un incidente de múltiples víctimas de categoría 1 o superior, es decir, a partir de diez víctimas, el protocolo establece la activación de un VAL, un vehículo de apoyo logístico», destaca el coordinador. Este funciona como un almacén móvil y contiene todo el material necesario para atender a los heridos en el lugar del incidente: «Transporta material sanitario, como camillas y sueros, y otra tipología de recursos, como generadores eléctricos o focos para trabajar cuando se hace de noche», añade Miras. En concreto, Galicia cuenta con doce de estas dotaciones repartidas por las distintas áreas sanitarias.

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La jerarquía en el lugar del accidente

¿Quién dirige toda esta operación a nivel sanitario? Según el protocolo del 061, la primera ambulancia de soporte vital avanzado que llega al lugar asume inicialmente esta función. Su médico se convierte en el mando sanitario, hasta que llegue una autoridad que lo releve. A su vez, este profesional pasa a formar parte del Puesto de Mando Integrado, compuesto por representantes sanitarios, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil y otros organismos implicados.

Sin embargo, la jerarquía va más allá del mando sanitario. En los primeros momentos, el profesional de enfermería de la primera ambulancia medicalizada también es el responsable de triaje; el conductor de este primer vehículo es el responsable del párking; el ayudante de la primera ambulancia medicalizada es el responsable de comunicaciones, quien además asume, junto al mando sanitario, las evacuaciones. Por último, el responsable de asistencia, que habitualmente es el médico de la segunda ambulancia de soporte vital, se encarga de supervisar la estabilización de los heridos y determinar las necesidades asistenciales de cada víctima antes de su traslado. Todos estos cargos se van distribuyendo a medida que llegan los recursos.

Los servicios de emergencias llegan a la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda. Álex Zea | EUROPAPRESS

Las zonas de trabajo

A su vez, el lugar de la catástrofe se divide, según este protocolo, en tres grandes áreas. La de salvamento, donde se rescata a las víctimas: «Es potencialmente insegura, por lo que inicialmente solo deben acceder los equipos de rescate. Los medios sanitarios podrán intervenir cuando la zona esté protegida y reúna las condiciones de seguridad necesarias», explica el médico coordinador del 061. Aquí se realiza un primer triaje básico, denominado SHORT, «que permite establecer prioridades y clasificar a los heridos en cuatro categorías: rojos, que son los pacientes más graves; amarillos, que presentan lesiones moderadas; verdes, que son los heridos leves; y negros, que corresponden a las personas fallecidas», detalla el especialista.

Una segunda área, en este caso, denominada de socorro, donde se concentra la atención sanitaria de las víctimas rescatadas. Allí se hace el triaje avanzado —denominado META, por Modelo Extrahospitalario de Triaje Avanzado—, para clasificar a los heridos según su gravedad y prioridad de atención. «La principal característica de este modelo es que prioriza la evacuación de los pacientes más graves que necesitan una intervención quirúrgica urgente, conocidos como rojos quirúrgicos o rojos Q. Hablamos, por ejemplo, de personas con traumatismos muy graves o lesiones penetrantes en la cabeza, el tórax o el abdomen, que necesitan llegar cuanto antes a un hospital donde puedan recibir asistencia quirúrgica para controlar una hemorragia y tratar lesiones que ponen en peligro su vida», expone el especialista. Posteriormente, las víctimas van pasando a la zona de estabilización y tratamiento (PSA), dividida en espacios para pacientes graves, de gravedad intermedia y leves. También se organiza el material sanitario necesario y se prepara a los afectados para su traslado en ambulancia a los hospitales. Por último, la zona base, donde se concentran los recursos, se organizan las ambulancias y se coordina la actuación de los distintos servicios de emergencia.

En el hospital de referencia

A partir de aquí, «la alerta al hospital llega con una previsión de desplazamiento de víctimas y comienza la evacuación», comenta el doctor Mayán. Como es lógico, no es cuestión de que cada ambulancia recoja, de manera aleatoria, a un paciente, sino que los traslados están coordinados desde el puesto de mando.

El trabajo multidisciplinar en momentos críticos es esencial. Más de 50 heridos en las urgencias de un hospital se acerca a lo inasumible, por eso, comenta Mayán, «se pueden tirar de todo tipo de recursos, como hospitales privados, centros de salud o, incluso, implicar a otras áreas sanitarias, según cómo esté la situación», contempla.

Varias ambulancias en el párking del Hospital 12 de Octubre, que asumió parte de la atención a las víctimas en el accidente ferroviario de Urda. Mariscal | EFE

También se tiene que proceder a la liberación de tantas camas como sea posible, así como de quirófanos. «Damos el alta a todos los pacientes que están hospitalizados y que no requieren tratamiento hospitalario en ese momento. Además, la cirugía programada se suspende», comenta el responsable de la unidad. Esto se gestiona bajo la dirección de un comité organizativo.

No obstante, la atención sanitaria al resto de emergencias no puede paralizarse. Así que se dividen las urgencias. «Sería una cosa parecida a lo que pasó con el covid, es decir, se hace la derivación de pacientes convencionales a una zona, y el resto del servicio sería solo para los críticos», expone. Lo mismo sucede en la central del 061. El servicio «debe seguir atendiendo la demanda de asistencia sanitaria urgente que se produzca en toda la comunidad autónoma, a pesar de las posibles limitaciones de recursos que puedan surgir puntualmente como consecuencia de un incidente de múltiples víctimas», coincide Carlos Miras. Para garantizarlo, el médico coordinador del 061 explica que se actúa de dos maneras: con una división en dos del equipo: uno encargado de gestionar el incidente de múltiples víctimas, «normalmente bajo la dirección del jefe de guardia, que solicita los apoyos y recursos que considera necesarios para resolver la emergencia; y otro, centrado en el resto de demandas sanitarias urgentes que continúen asistiendo desde distintos puntos de Galicia.

El coordinador de urgencias del CHUS reconoce que la gestión de los recursos humanos es compleja en estos casos. Por un lado, porque la atención debe continuar al día siguiente, así que no todo el mundo puede acudir al hospital a trabajar. Y por otro, porque el marco operativo del hospital incluye a todos los servicios del hospital sin discriminar a ninguna especialidad. «Cada servicio tiene establecido un protocolo de actuación que determina qué profesionales deben incorporarse y qué recursos humanos es necesario movilizar. Cuando se activa una emergencia, el personal que se encuentra de turno debe permanecer en el hospital y, además, se avisa al siguiente turno para garantizar la continuidad asistencial», explica el doctor Mayán. Además, cada especialidad tiene definidos sus propios mecanismos de activación. Por ejemplo, en Cirugía existen profesionales de guardia localizados que, aunque no estén físicamente en el hospital, deben acudir cuando se les requiere.

Una vez que las víctimas llegan al hospital, se les vuelve a hacer un triaje. «El estado de los pacientes puede cambiar durante el traslado, por lo que una persona que inicialmente había sido clasificada como amarilla o naranja puede empeorar y pasar a roja», ejemplifica el responsable de urgencias. Y todo ello, velando por la seguridad y dignidad de cada persona. Previamente, en el escenario del accidente, a cada individuo se le ha asignado una tarjeta de color y un código, que les acompaña durante todo el proceso, y sirven para mantener la identificación y facilitar la continuidad de la atención.

Lucía Cancela Graduada en Periodismo y CAV. Me especialicé en nuevos formatos en el MPXA. Antes, pasé por Sociedad y después, por la delegación de A Coruña de La Voz de Galicia. Ahora, como redactora en La Voz de la Salud, es momento de contar y seguir aprendiendo sobre ciencia y salud. Graduada en Periodismo y CAV. Me especialicé en nuevos formatos en el MPXA. Antes, pasé por Sociedad y después, por la delegación de A Coruña de La Voz de Galicia. Ahora, como redactora en La Voz de la Salud, es momento de contar y seguir aprendiendo sobre ciencia y salud.