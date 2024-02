Poden os alumnos de FP resolver os retos reais das empresas galegas?

Os alumnos e o profesor do equipo que o CIFP Manuel Antonio presenta ao reto de Diesemm M.MORALEJO

Case seguro que coñeces a marca L'Oreal, unha das empresas de cosmética e peiteado máis importantes do mundo. Pero se cadra non sabes que está moi preocupada polo medio ambiente e que un dos seus retos é atopar formas de darlles unha segunda vida ás grandes cantidades de botes de plástico que se empregan nos salóns de beleza. A quen pensas que lle confiou a solución dese problema? Aos alumnos dos centros de FP galegos. E como esta, outras nove empresas punteiras e de sectores estratéxicos en Galicia fixeron o mesmo cos seus propios retos e dificultades.

Esa é a esencia do programa Innovatech FP da Xunta de Galicia, un proxecto novo e pioneiro en España que se puxo en marcha este curso. Finsa, Aceites Abril, Pérez Rumbao, Diesemm, Viaqua, El Pulpo, Roberto Verino, Fundación San Rosendo, Naturgy e a xa citada L'Oreal propuxeron dez desafíos, dez problemas ou necesidades cun compoñente tecnolóxico, para que equipos formados por alumnos de ciclos de formación profesional propoñan as solucións máis creativas —pero, iso si, realistas, aplicables e eficaces— que se lles ocorran.

Por que é imprescindible que sexan realistas? Porque non se trata dun traballo que vaia quedar no papel, por moito que a primeira fase do concurso consista en contar a idea que tivo o equipo nun texto de ata mil palabras.

Os tres mellores de cada reto

Unha vez presentadas esas propostas, para cada reto seleccionaranse as tres mellores posibles solución. As escollidas terán ata o mes de xuño para converter esa idea inicial nun proxecto. Contarán co apoio do Centro Galego de Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros (CGIFP). «Poremos á disposición dos equipos participantes medios materiais e humanos moi especializados, darémoslles asesoramento e apoio continuo», explica a directora do centro, Marta Vázquez. E avanza que a cousa non quedará aí, na fase de proxecto. Porque entre esas tres finalistas, haberá unha proposta gañadora. En total, haberá dez solucións, unha por desafío, que serán incorporadas á área de emprendemento industrial do CGIFP, onde terán medios para a incubalas e aceleralas. É dicir, esas ideas iniciais poden acabar convertidas en empresas!

«O Innovatech FP busca, entre outras cousas, acelerar a formación de novas empresas galegas de base tecnolóxica, e ofertar talento ás empresas desde a formación profesional», explica Vázquez. Imaxinas saír dun ciclo de FP tendo a túa propia empresa innovadora? Pois podería ser para algúns dos arredor de 800 alumnos duns 85 centros distintos que se inscribiron nesta primeira edición do programa.

Equipos paritarios

«Nos pareció muy innovador y que favorece las habilidades emprendedoras en los alumnos», comenta Noa González, coordinadora de emprendemento no CIFP Someso da Coruña, que presentou seis equipos que participan en tres retos diferentes. Destaca tamén que fai que os rapaces saian da aula e se relacionen con estudantes doutros ciclos, familias e centros. É que un dos requisitos é que os equipos que se presentan, de catro membros, sexan multidisciplinarios. Tamén que sexan paritarios, con rapaces e rapazas. «Eso viene muy bien, porque, por ejemplo, nosotros tenemos algunos ciclos muy masculinizados y otros muy feminizados», di González.

Reducir a fenda de xénero é un dos obxectivos deste programa da Consellería de Educación, xunto coa busca dun impacto positivo no medio rural. E, por suposto, promover a innovación tecnolóxica entre o alumnado e a transferencia de coñecemento cara aos sectores produtivos.

Un dos seis equipos cos que o CIFP Someso, da Coruña, participa nesta primeira edición do Innovatech en tres dos dez desafíos lanzados

OS DESAFÍOS: Dun robot para talleres a un sistema que prediga caídas dos maiores

Dez foron as empresas de distintos ámbitos que lanzaron os seus retos ao alumnado. Viaqua, unha firma galega dedicada ao ciclo da auga, busca o deseño dun sistema de autolimpeza para reixas de fosas sépticas de zonas rurais que non precise alimentación eléctrica e cun mantemento mínimo. Toda unha oportunidade de negocio, dado que hai máis de 2.000 fosas sépticas na comunidade.

O grupo Pérez Rumbao propón o desenvolvemento dun robot ou un vehículo de guiado automático que poida levar calquera tipo de peza aos postos dos operarios dun taller, que sexa multiformato, multirruta e multiposición.

Diesemm quere unha solución dixital que mellore a experiencia dos participantes en encontros deportivos e permita recompilar datos e información que midan o impacto do evento, para, no futuro, aumentar o gasto por parte dos deportistas ou turistas e o valor desas citas no lugar no que se celebran.

Finsa propón a creación dun sistema de control do crecemento de especies forestais que ademais permita monitorizar as condicións ambientais.

Foto da presentación dos retos, co conselleiro de Educación e a directora xeral de FP (centro), representantes das empresas e os equipos CESAR QUIAN

No caso de Aceites Abril o reto pasa por deseñar un método ou sistema que permita medir con rapidez as graxas presentes nas pastas de refinado.

El Pulpo propón crear unha colección cápsula reciclando prendas de tempadas anteriores e desenvolver unha app ou ferramenta dixital para contar a historia desas prendas.

Roberto Verino busca o deseño dun sistema de análise para unha empresa téxtil que axude a optimizar propostas de colección e a medir a satisfacción do cliente.

A Fundación San Rosendo propón o desenvolvemento dun sistema tecnolóxico para o coidado das persoas maiores, que avise, por exemplo, de caídas, ou incuso as prediga, que sexa fácil de usar, minimamente invasor, que funcione en interior e exterior, con moita autonomía e cun custo axustado.

Naturgy, pola súa banda, quere ferramentas para detectar perdas de enerxía eléctrica para contribuír á súa redución, co big data como gran aliado.

E por último, L'Oreal busca solucións para transformar os envases plásticos de produtos cosméticos en novos produtos duradeiros para os salóns de peiteado.

PRIMEIRA FASE, formación e ideas: «Ensináronnos metodoloxías que poderemos usar no futuro»

Os equipos pasaron xa a primeira fase do programa. A finais do mes pasado entregaron as súas ideas de solución. Están rematando de avalialas, e moi pronto saberase cales son as tres de cada reto que pasan á fase de proxecto. «Estamos moi contentos pola calidade técnica das propostas que se fixeron. Hai moito talento na FP galega», sinala a directora do Centro Galego de Innovación da Formación Profesional.

Nestes primeiros pasos, os participantes non estiveron sós. Educación ofreceulles formación para enfrontarse mellor ao traballo. «Hicimos un escape room por videoconferencia, con enigmas relacionados con el emprendimiento en los que había que emplear el pensamiento lateral. Luego los equipos tuvieron una jornada presencial en la que aprendieron metodologías ágiles para emprender, para analizar problemas y soluciones, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo», explica Noa González.

«Formáronnos na metodoloxía design thinking, que che axuda a aplicar primeiro a empatía, pensando nas necesidades do cliente, a definir ben a problemática, a deseñar a solución... Aprendemos moito», explica Manuel Abalo, profesor coordinador dun equipo presentado polo CIFP Manuel Antonio, de Vigo.

Alumnos de Someso participando nun «escape room» virtual como parte das formacións que se ofreceron na fase inicial do programa

«O método que nos ensinaron baséase en atopar solucións pensando nos problemas dos usuarios. Axudounos moito a enfocar o noso traballo. E é moi aplicable para moitos problemas. Iso poderemos usalo no futuro», di Juan Abal, un alumno de 22 anos do curso de especialización en Robótica Colaborativa do CIFP Fontecarmoa, de Vilagarcía, que participa no reto de Pérez Rumbao.

«A formación estivo moi ben. Nós afrontamos esta primeira parte con traballo individual que logo poñiamos en común, co reto de conseguir que todos participasen», conta Cristina Díaz, alumna de 32 anos do ciclo superior de Laboratorio de Análise e Control de Calidade no CIFP Politécnico de Santiago. O seu equipo participa no desafío de L'Oreal e a súa solución, avanza Díaz, pasa por transformar os envases plásticos baleiros en fío para utilizar en impresoras 3D.

Entregada está tamén a proposta dunha aplicación descargable ou vía web que presentou como resposta ao reto de Diessemm o equipo de Jesús González, un alumno de 18 anos do ciclo superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos no CIFP Manuel Antonio. «Analizamos las posibles necesidades de los usuarios y buscamos modos de atenderlas, de encajar todo en la app y, sobre todo, de que fuese realizable. Eso es lo más interesante. En un trabajo de clase puedes soltar más la imaginación, pero aquí tienes que ser muy consciente de la realidad, así que estudiamos muy bien lo que estaba o no hecho, analizamos muchas aplicaciones que hay en el mercado... Ganamos mucho en pensamiento crítico y también mejoramos en el trabajo en equipo», conta González, que explica que se apuntou a Innovatech para ter un contacto co mercado laboral, coas empresas e «por la motivación de trabajar en un proyecto real, sabiendo que tienes el apoyo de profesores y Xunta».

Santi M. Amil O equipo que o IES do Ribeiro presenta ao reto proposto por Aceites Abril conta con alumnos de ciclo medio e de FP básica

Ese apoio, e o das propias empresas, espera que supoña unha dose de autoestima para os seus alumnos Natividad Martínez, coordinadora dun equipo do IES do Ribeiro, de Ribadavia, que quere resolver o desafío lanzado por Aceites Abril. Tres dos estudantes son do ciclo medio de Elaboración de Aceites e Viños, e a cuarta fai a FP Básica de Industrias Alimentarias. «Es muy interesante colaborar con una empresa de nuestra provincia, y como los chicos son muy jóvenes, también aprovechamos para enseñarles un poco el mercado laboral. Yo espero que el Innovatech les ayude a creer un poco en ellos mismos. A veces parece que se ven menos válidos que otros, pero no lo son, y es bueno que vean que hay empresas esperándolos. Cuando empezaron el proyecto creían que no tenían conocimientos suficientes, pero al final se implicaron muchísimo y están muy ilusionados con poder pasar de fase», engade.

EMPRENDEMENTO e posibilidade de patente: «Sentiríame feliz de ter feito algo útil que vaia empregar a xente»

A dimensión real do traballo que se fai no Innovatech é, sen dúbida, un dos grandes ganchos para alumnos e profesores. «Para os rapaces é moi motivadora a posibilidade de traballar coas empresas en problemas reais. A aula convértese nun laboratorio de probas das compañías. Os meus alumnos aprenderon moito, gozaron e viron como é o traballo real de xerar un produto de valor nunha empresa. É perfecto para a filosofía da FP porque supón aprender facendo», valora Manuel Abalo, que tamén destaca a iniciativa como «unha fonte de proxectos que os rapaces poden desenvolver no futuro».

Pouso emprendedor xa deixou nalgún dos participantes. «Outro compañeiro de Robótica e mais eu xa pensamos que pode ser unha boa idea de empresa levar a automatización que deseñemos a outros negocios máis alá dos talleres. Espertounos as ganas, si», conta Juan Abal, que di que na proposta do seu equipo foron máis aló do que se pedía e, ademais do robot que transporte pezas, deseñaron solucións para automatizar os almacéns.

Dous dos equipos que presenta o CIFP Fontecarmoa aos retos propostos polas empresas Finsa e Pérez Rumbao MONICA IRAGO

O anuncio da Xunta de que está previsto crear un sistema para protexer mediante patentes os proxectos de innovación que saian dos ciclos de FP é outro aliciente. Recoñéceo Alejandro García, alumno do ciclo superior de Automatización e Robótica Industrial do CIFP Fontecarmoa, que participa no reto de Finsa: «Sentiríame moi orgulloso se con 20 anos tivese unha patente, pero sobre todo porque suporía ter feito algo que vai empregar a xente. Imaxina que os sensores que deseñamos conseguen evitar lumes nos montes. Estaría feliz de facer algo útil para as persoas».