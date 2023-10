Olimpiadas de formación profesional: aprender, competir y disfrutar

Sergio Martínez (primero por la derecha), del CIFP Manuel Antonio, con la medalla de bronce que ganó en el WorldSkills, la competición mundial de habilidades de formación profesional

Viajar a Ohio o a Suiza. Competir con chicos y chicas de todos los lugares del mundo. Y volver con una medalla colgada al cuello. No es un sueño de deportistas de élite. Es una realidad posible para estudiantes de formación profesional con talento y muchas ganas de trabajar. Para alumnas y alumnos deseosos de participar en las olimpiadas de FP, una competición intensa y apasionante que arranca siempre a nivel autonómico, con las Galicia Skills —skill en inglés significa habilidad, y es la palabra que se utiliza para dar nombre a este tipo de torneos—.

El primer Campionato Galego de Formación Profesional se celebró en el año 2010. Se hizo en los propios institutos. Participaron 54 estudiantes de 27 centros distintos. La próxima semana tendrá lugar el séptimo Galicia Skills. Casi 190 competidores de 84 centros llenarán durante dos días el recinto ferial de Silleda para protagonizar 32 pruebas de competición o exhibición. Los protagonistas apuran sus últimos días de entrenamiento. Conseguir el oro supone un pasaporte al campeonato nacional del año que viene en Madrid. Y de ahí ¿quién sabe? Las citas europeas o mundiales ya han visto competir y ganar a alumnado gallego.

CIFP Manuel Antonio - Vigo

«Pueden ser un escaparate para las empresas»

Laura Pereira será una de las estudiantes que este 25 y 26 de octubre demuestre sus habilidades en la prueba de recepción hotelera. Tiene 20 años, es de Mos y cursa el segundo año del grado superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos en el CIFP Manuel Antonio de Vigo. Va a clase por la tarde, así que roba tiempo a sus mañanas para entrenar. Tres días a la semana pasa tres horas con su tutor, Roi Álvarez, practicando una y otra vez las habilidades que tendrá que poner en práctica: registrar la llegada de clientes, atender dudas telefónicas, gestionar quejas, dar información turística, y un montón de cosas más.

Como la competición está cerca, estos días las sesiones pasan a ser de cuatro horas: «Se trata de perfeccionar lo que ya hemos visto. Estoy nerviosa. Me espero mucha gente, mucho barullo y muchos nervios, pero intentaré pasarlo bien», comenta Laura, que cree que la experiencia le servirá, sobre todo, para «ganar mucha confianza». También para conocer gente, «y quién sabe si de esos contactos podría salir alguna oportunidad laboral». Y aunque asegura que no va pensando «ni en ganar ni en perder, solo en dar lo mejor», reconoce que le encantaría clasificarse para la competición nacional «y si puede ser más, pues más».

Laura Pereira, alumna del CIFP Manuel Antonio que participará en la prueba gallega de Recepción hoteleira, entrenando con su tutor, Roi Álvarez

Ella tiene un referente cercano en el que mirarse. Al último Galicia Skills, el del 2021, su centro envió, en su misma modalidad, al vigués Sergio Martínez Calvar. No solo se hizo con el oro en la competición gallega, sino que repitió primer puesto en las Spain Skills. Y en octubre del año pasado se fue a Suiza a participar en las World Skills. Se colgó el bronce, lo que supuso la primera medalla mundial para España. «Nunca había oído hablar de esta competición y cuando lo propusieron en el centro me pareció bastante curiosa. A mí siempre me gustó el tema de la atención al cliente y también los idiomas, así que me apunté. No esperaba llegar tan lejos», explica el joven, que ahora tiene 21 años y trabaja en un hotel de Vigo. Un empleo que tuvo que compaginar con los entrenamientos para las competiciones internacionales.

El esfuerzo mereció la pena: «En los días previos tenía emociones muy encontradas, ilusión y estrés, pero una vez allí mereció muchísimo la pena. Aunque los días de competición son intensos, conoces a mucha gente. En el mundial, por ejemplo, estuvimos una semana entera con gente de distintos sitios de Europa, de Asia... Hicimos excursiones, compartimos ratos libres. Desde entonces ya me he visto con la chica que compitió por Austria y con el chico de Taiwán. Del nacional también estuve con la representante de Mallorca cuando fui allí a hacer prácticas».

Sergio Martínez, en un momento de la competición internacional en la modalidad de recepción hotelera

Sus triunfos le han supuesto incluso oportunidades laborales. «Cuando ganó el nacional contactó con nosotros un hotel que acababa de abrir y que quería hacerle una entrevista de trabajo. Él ya tenía empleo entonces, pero está claro que las Skills pueden ser un escaparate de cara a empresas que buscan gente», explica Roi Álvarez, tutor tanto de Sergio como de Laura. Este profesor reconoce que preparar las competiciones supone sacrificio, tanto para los chicos como para los preparadores, pero considera que la cita es un gran aliciente para los alumnos y les aporta, además, una formación extra: «Van estar meses recibiendo clases particulares fuera de la jornada educativa, practicando y practicando. Eso es muy importante».

CIFP IMAXE E SON - A CORUÑA

«Aprendí cosas más avanzadas y profesionales»

«Yo no busco solo que aprendan más sobre el temario del ciclo, sino que intento sacar algo de su personalidad que les ayude después en su vida», explica Mónica Parada, profesora en el ciclo de Animación 3D, xogos e contornas interactivas que se imparte en el CIFP Imaxe e Son de Someso, en A Coruña. Ella fue la tutora de Azucena Santos, medalla de plata en la competición de Deseño de xogos e animacións 3D del último campeonato nacional, celebrado en el 2022. El personaje que creó y al que dio vida en la competición celebrada en el Ifema de Madrid le valió el segundo puesto.

Azucena Santos, del CIFP Imaxe e Son, en un momento de la competición Spain Skills, celebrada en Ifema en el 2022, en la que logró la medalla de plata

«La profesora pidió voluntarios para participar y vi que era una oportunidad para profundizar, porque lo que aprendí era más avanzado y profesional que lo que dábamos en clase. Durante el verano iba al centro tres o cuatro veces por semana para prepararme, y también a clases de inglés que ofrecía la Xunta, por si ganaba y tenía que ir a competiciones internacionales», recuerda esta joven de O Rosal.

«Empezaron practicando cuatro candidatos y conforme avanzaba el verano solo quedó Azu, que es una jabata. Es increíble el talento que demuestran estos chicos, que en tres días de competición tienen que hacer el trabajo que en una empresa puede llevar meses. Pero es que además Azucena, aunque muy responsable y trabajadora, era muy tímida, muy introvertida. Mi objetivo es que con esta competición rompiera el cascarón. Y lo hizo. Salió de su caparazón, y hoy te la puedes encontrar en Twitch haciendo directos», cuenta orgullosa su profesora.

Azucena Santos, del CIFP Imaxe e Son, en un momento de la competición Spain Skills, celebrada en Ifema en el 2022, en la que logró la medalla de plata

Además de una medalla, esta estudiante, que ahora está cursando otro ciclo, el de Desenvolvemento de aplicacións web, se trajo bajo el brazo la experiencia de su primer viaje sin padres fuera de Galicia, un Instagram con un montón de amigos, y unas prácticas en un estudio de animación. «Era un sitio muy bueno, pero nunca nos cogían alumnos. Así que llamé al jefe y le dije: ‘‘Medalla de plata en la olimpiada nacional de FP, ¿voy a tener que buscarle algo fuera de Galicia?'' Y me contestó: ‘‘Mándamela''», cuenta Parada, que asegura que la experiencia no solo es enriquecedora para los alumnos, sino también para el profesorado que los prepara. Por su parte, Azucena dice que, si no fuera porque hay un límite de una participación por persona en las Skills, repetiría encantada con su nuevo ciclo.

CIFP MONTECELO - PONTEVEDRA

«Los motiva para superarse»

Apretando el acelerador a fondo están también los equipos con los que el CIFP Montecelo, de Pontevedra, acudirá al campeonato de la próxima semana. Competirán de modo individual en la prueba de Floraría, con el alumno Jorge López Cascallar, y en pareja en la de Xardinaría Paisaxística. Saúl Vázquez y Tchamba Tunkara, de 15 y 16 años, respectivamente, componen ese último equipo. «Nos apuntamos porque somos muy competitivos, queremos llegar a los europeos y a los mundiales», dice entusiasta Saúl. «Claro, queremos seguir adelante. Y creo que también nos va a ayudar para encontrar trabajo», le secunda Tchamba.

Saúl Vázquez y Tchamba Tunkara, del CIFP Montecelo, practicando para la prueba de Xardinaría paisaxística de las Galicia Skills de este año

Su caso tiene especial mérito porque quienes participan son alumnos de formación profesional básica, muy jóvenes, que no han aprobado secundaria y que ahora cursan materias generales para sacarse el título de ESO además de módulos específicos de su ciclo. Y a mayores entrenan para las Skills. Pero además «compiten con rapaces maiores, con máis experiencia, algún ata xa fixo prácticas», explica Juan Moraña, uno de los profesores responsables. Y es que aunque existe una competición específica para el alumnado de básica, en la que el Montecelo ha logrado muy buenos resultados, no quieren renunciar a participar en la convocatoria general. Y a juzgar por los resultados obtenidos, con buen criterio. «Os de xardinaría gañaron o ouro nas Galicia Skills de 2021 e foron a Madrid. E os de floraría, a prata», indican.

Más allá de las medallas, los preparadores tienen claro que participar en estas competiciones merece la pena, «pola motivación dos rapaces, pola experiencia que é para eles, e porque collen máis disciplina, compromiso, implícanse para conseguir un fin», comenta la tutora Bárbara Carballal.

El profesorado es el que va haciendo la selección de los chicos que finalmente participarán. Una vez elegidos, toca practicar una y otra vez. Y es que cuando estén en Silleda tendrán que elaborar un jardín en dos días según las indicaciones del jurado, o hacer una serie de composiciones florales que les pidan, con tiempo limitado para cada trabajo, incluyendo boceto y explicación del proceso. «Por iso repasamos moito a técnica e fan as cousas unha e outra vez», explican.

Jorge López, alumno que representará al CIFP Montecelo en la competición gallega de Floraría de la semana próxima

Los chicos están completamente implicados. «Quedan a practicar no recreo, en horas despois de clase, levan material para aprender na casa ¡ata están memorizando os nomes científicos das prantas! Practican no fogar e logo veñen todos ilusionados a ensinarcho: «Mira que ben o fixen! Como profe, méteste neste enredo precisamente por iso, pola satisfacción de velos a eles superarse, con esa motivación e esas ganas», dice Elena Iglesias, otra de las tutoras, que destaca el chute de autoestima que verse en las Skills supone para un alumnado que, en su día, no acabó de encajar en el sistema educativo: «Pasan do ‘‘non sirvo'' a sentirse capaces de facer tantas cousas... Se xa se vén en Madrid e máis! Para eles é un trunfo».

Los competidores no estarán solos en Silleda. Sus compañeros irán a verlos una de las jornadas: «É unha especie de colaboración emocional, de apoio aos que participan, pero tamén un xeito de que os que non chegaron a participar se sintan representados, formen parte disto», explican los profesores.

IES MARÍA SARMIENTO - VIVEIRO

«Viajé a EE.UU. e hice amigos»

Mejor soldador de Galicia, mejor de España y tercero de Europa. Casi nada se le resiste a Mateo Rubal, un joven de Viveiro de 20 años con las cosas muy claras, que cursó un ciclo medio de Soldadura e caldeirería en el IES María Sarmiento y ahora está matriculado en un ciclo superior.

El campeonato EuroSkills, celebrado en Gdansk (Polonia) este mismo mes de septiembre ha sido su parada más reciente. El año anterior, su participación en las olimpiadas de FP ya le había llevado a cruzar el Océano Atlántico junto a su tutor, Eliseo Maseda, y viajar hasta Cleveland (Ohio-EE.UU.), para competir con chicos y chicas de todo el mundo: «Non estou moi posto en inglés, pero falaba en galego co representante portugués e tamén co coreano a través do seu tradutor», cuenta. Allí la medalla se le resistió, no como en Polonia, donde logró el bronce: «E iso que non puiden practicar máis dun mes, porque antes estiven de baixa tres, que rompín unha man. E tiven que compaxinar co meu emprego».

Mateo Rubal, bronce en soldadura a nivel europeo, posa con el competidor coreano en los World Skills de Cleveland del año pasado

Rápido trabajando, Mateo asegura que en ninguna competición se sintió intimidado por el jurado o el público: «Para min non é presión ter un tempo fixado ou que me miren, eu estou concentrado traballando no meu».

El europeo fue uno de los torneos que más disfrutó: «Fixemos moita piña todos os da selección española, e ademais podiamos saír despois das competicións e aínda quedamos dous días por alí para coñecer a cidade. Fixen moitos amigos, foi moi entretido», explica.

Mateo Rubal, en el centro, con sus compañeros de la selección española en la competición europea celebrada en septiembre en Polonia

Los planes de Mateo, que lleva trabajando desde los 18, pasan por terminar el ciclo superior e irse unos años a trabajar fuera de España, antes de intentar convertirse en profesor de FP.