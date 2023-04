FP modular: Flexibilidad, horario de tarde y mezcla de edades e intereses en el aula

Una clase del ciclo modular de Coidados auxiliares de enfermaría del IES Monte Castelo Xaime Ramallal

Ir a un instituto a primera hora de la mañana, asistir a las clases de todas las asignaturas marcadas para ese curso, superar todas las materias para pasar a segundo y repetir el mismo esquema para aprobarlo y dar por obtenido un grado medio o superior. Así es como uno se imagina que es cursar una FP. Pero la Formación Profesional gallega oferta este curso 25 grados medios y otros 46 superiores de 21 familias distintas en otra modalidad que destaca por su flexibilidad: la modular presencial. Aquí hay que asistir a clase, sí, pero se hace siempre por las tardes, para hacerla más compatible para quienes trabajan. Y no hay que hacer cursos completos. Cada alumno puede optar por matricularse de los módulos (asignaturas) que le interesen, uno, dos, tres... o los que crea que pueda abarcar. Se considera una modalidad de adultos, porque para matricularse hay que cumplir los 18 en el año en el que se empieza el curso. Pero la realidad es que el alumnado es muy variado: gente de distintas edades que está trabajando, personas más mayores que estudian por disfrute, y también chicos y chicas muy jóvenes que, por distintas razones, optan por este tipo de estudios, en lugar de la modalidad ordinaria. ¿Queréis saber más sobre la FP modular? Seguid leyendo. Profesorado y alumnado nos cuentan sus experiencias.

PATRICIA BARRIENTOS - Jefa de estudios de educación de adultos del IES Río Cabe (Monforte)

«Non teñen nada que envexar aos ciclos para menores de 18»

El IES Río Cabe, de Monforte, lleva mucho tiempo ligado a la educación para adultos. Dentro de ella, una de las «xoias» de su corona, en palabras de la jefa de estudios de educación de adultos, Patricia Barrientos, es el grado superior de Guía, información e asistencia turísticas en modular. Lo ofrecen hace 15 años, y actualmente hay inscritos quince alumnos, de perfiles muy variados: «Temos xente con fillos, traballadores, persoas con empresa propia, licenciados en Historia ou Xornalismo, xente de mediana idade, maior, de feito no ano pandemia tivemos un home de 77 anos, tamén xente máis nova...», explica.

Estudiantes y profesora del ciclo modular de turismo en el IES Río Cabe CARLOS CORTÉS

Aunque se trata de estudios marcados como de adultos, por la edad de acceso que requieren (hay que ser mayor de edad en el año en el se empieza el curso), Barrientos defiende que estos ciclos son una oportunidad muy interesante para chicos y chicas muy jóvenes, incluso para los recién salidos del instituto: «É unha opción moi boa para cursar estudos superiores sen ter que saír de Monforte, ou quedando na comarca, ten moitas saídas e ademais hai demanda deste tipo de profesionais na zona. A atención en clase é moi personalizada, temos módulo de inglés, moitas actividades complementarias, saídas, o instituto está no programa Cuale, polo que tamén poden ir a clase de idioma estranxeiro aquí no centro... Non ten nada que envexar aos ciclos para menores de 18. O único que precisan é ter dispoñibilidade polas tardes, porque é presencial, sempre nese horario. E como normalmente eses rapaces teñen tempo para matricularse de moitos módulos, poden sacar todo o ciclo nos dous anos habituais, máis uns meses ao ano seguinte para completar a formación en centros de traballo», cuenta.

Explica también que la combinación de edades muy distintas en el aula, lejos de ser un hándicap, es un valor añadido: «O alumnado máis novo adáptase moi ben ao grupo, os maiores coidan dos máis novos, colaboran e hai bo clima, funciona ben».

El alumnado del ciclo en Fitur

Alumnado del ciclo durante una visita

Para quienes sí tienen otras responsabilidades (trabajo, familia...), el principal atractivo de estos centros modulares es su flexibilidad, al poder ir eligiendo el número de materias y cuáles se cogen, y el ritmo al que se va completando el ciclo. «Ao ser modular non hai primeiro e segundo curso, nin materias chave que teñas que superar para poder cursar outras. Ti vas elixindo de entre todas as que se ofrecen as que mellor che cadran, por horario ou polo que sexa, e ir sacándoas. Por exemplo, temos unha alumna que é panadeira qye vai facendo un ou dous módulos ao ano, e así vaise formando», cuenta la jefa de estudios del Río Cabe.

NICOLÁS MONTERO - Estudiante de Educación Infantil

«Las medias para FP cada vez se parecen más a las universitarias, y la modular fue más asequible»

Nicolás Montero tenía 18 años cuando se matriculó por módulos en Educación Infantil, un ciclo de grado superior, en el CIFP Ánxel Casal. «Siempre me llamó la atención dar clase a niños pequeño y pude entrar en este ciclo. Las medias para acceder a FP cada vez son más altas, más parecidas a las que se piden para entrar a la universidad, y entrar a esta modalidad de tarde fue más asequible. En principio, prefería un ciclo ordinario, porque venía de estudiar Bachiller en el horario típico del instituto, por la mañana, y no tenía otras obligaciones que me impidieran ir a clase a esas horas, pero mi hermano ya había hecho un ciclo por modular, y sabía que la experiencia era buena», explica.

Nicolás Montero, alumno del ciclo modular de Educación Infantil del CIFP Ánxel Casal, con algunos de sus compañeros al fondo Germán Barreiros

Este es su segundo año cursando el ciclo. Como no trabaja ni tiene otros compromisos, tanto este año como el anterior se matriculó de todas las materias posibles. «No hay cursos como tal, pero si coges bloques de asignaturas, en dos cursos puedes sacarte el ciclo, como en los ordinarios, más las prácticas».

Aunque estaba acostumbrado a las clases por la mañana, Nicolás cuenta que no le ha costado demasiado adaptarse. «Después de levantarme aprovecho para hacer tareas de clase y de casa, como vivo en Sada, a las dos y media cojo el bus para Coruña, y voy a clase de cuatro de la tarde a diez y media, aunque dos días a la semana salimos antes. No me adapté mal, me costó un poco las primeras semanas, pero pronto me acostumbré. Es más complicado para los compañeros que trabajan o tienen hijos, para ellos sí puede ser agotador», cuenta. Sí reconoce que le daba un poco de miedo la posible diferencia de edad con sus compañeros: «A priori era de las cosas que más me preocupaban, porque se nota bastante, estamos gente de veinte años con otra de cincuenta, pero no ha sido un problema, de hecho, tengo compañeros de mi edad, y muchas veces prefiero hablar con los de cuarenta». Cuando se matriculó, era el más joven en sus módulos. Este año le ha tomado el relevo una chica de 18 años. Él ya tiene 20.

Paloma pascual - Exalumna de Guía, Información e Asistencia Turísticas

«Aprendín moito dos profesores, pero tamén dos compañeiros»

A Paloma Pascual, una lucense de 22 años, siempre le atrajo la idea de hacer algo relacionado con el sector turístico: «Quería ser guía, pero en Lugo capital non atopei nada. Estaba en Vigo facendo un ciclo mal a gusto cando miña nai soubo deste que se ofertaba para adultos en Monforte, e cambieime».

Esa decisión se convirtió en toda una experiencia. Con 18 años, el bachiller recién terminado y el carné de conducir acabado de sacar, Paloma cogía el coche cada día para cubrir la hora escasa de trayecto que la separaba de Monforte, pasar seis horas en clase, y regresar de nuevo al volante. Cogió el máximo de asignaturas posible, completando un horario parecido al de cualquier ciclo ordinario, pero de tarde. «Estaba nunhas clases interxeracionais, eu era a máis nova, e tiña compañeiros de corenta, uno de máis de setenta... Aprendín moito deles, e tamén dos profesores, a miña madureza collina neste ciclo», recuerda.

Paloma Pascual, fotografiada delante de la catedral de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Aprobó todos los módulos en dos años, e hizo las prácticas en un hotel. Con 20 años tenía un título superior en sus manos. «Abre moitas portas e opcións para traballar no sector turístico: e xa estiven en axencias de viaxes, fixen algo como guía...», apunta. Ahora ha decidido complementar su formación y se ha matriculado en la universidad, donde cursa la carrera de Xestión Cultural.

ANA BERNÁRDEZ - Alumna de Guía, Información e Asistencia Turísticas

«Puedo trabajar por la mañana e ir a clase por las tardes»

Este es el tercer año de Ana Bernárdez como alumna del ciclo de Guía, información y asistencia turística en el IES Río Cabe de Monforte. Esta coruñesa de 42 años ya cursó antes la carrera de Educación Social, de manera presencial en la facultad de A Coruña. Luego probó con un ciclo en línea —«daba mucha autonomía, pero faltaba el enriquecimiento de ir a clase y estar con gente»—. Tras instalarse en Monforte decidió ver qué opciones tenía para una nueva formación. «Me parece básico estar siempre formándose. Y vi esta opción. Me interesaba mucho el tema, era presencial y compatible con mi horario, porque trabajo por la mañana desde casa —lleva 16 años en una empresa de consultoría—. El primer año cogí solo tres módulos, porque venía de un tiempo en dique seco en tema estudios. Me fue muy bien y el siguiente me animé con cinco, aunque hay que decir que es un ciclo superior y es exigente. Este año estoy intentándolo con cuatro», explica.

Ana se muestra encantada con su elección. «Son muchas horas, si sumamos trabajar e ir a clase, llego a junio agotada, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Todos los compañeros venimos de mundos distintos: hay una ingeniera agrónoma, un patrón de barco, el primer año estaba Paloma, que acababa de acabar el Bachiller... Hay un enriquecimiento mutuo, unos aportamos experiencia, pero estamos más encorsetados, y otros, como Paloma, aportan frescura. Y me encanta la temática. Pienso seguir formándome en esto y espero poder emprender en algo relacionado con el turismo, porque me encantaría poner en valor las maravillas que tenemos aquí, precisamente para que las descubra la gente de aquí».

DOLORES YÁÑEZ - Directora del CIFP Ánxel Casal (A Coruña)

«Hay mayores y muy jóvenes, y la mezcla funciona muy bien»

El CIFP Ánxel Casal es uno de los centros gallegos con más oferta de este tipo. Tiene casi una docena de ciclos, entre medios y superiores, de las familias de Sanidade y de Servizos á comunidade. «Casi todo lo que ofertamos en ordinario lo ofertamos en modular. Incluso hay algunos ciclos que solo ofrecemos en esta modalidad de adultos, como el de Documentación e administración sanitarias o el de Emerxencias sanitarias», explica Dolores Yáñez, directora del centro. Apunta que es una modalidad «muy interesante, que da muchas opciones». Permite, por ejemplo, que personas que ya están trabajando y quieren cambiar de sector puedan formarse para hacerlo, sin tener que dejar su empleo. Pero también, señala, es una opción para quienes llevan un tiempo intentando entrar a un ciclo ordinario, o que han quedado en lista de espera para uno, y deciden probar a matricularse por módulos. Por eso en las clases hay alumnado de edades muy diversas. «En las clases hay jovencitos y mayorcitos, y la mezcla funciona muy bien, son capaces de trabajar juntos, en equipo».

Aunque hay quien coge pocos módulos cada año y tarda en completar el ciclo, matriculándose del máximo cada año es posible sacarlo casi en el mismo tiempo que uno ordinario: dos años para las materias, aunque en esta modalidad hay que añadir unos meses más para completar las prácticas en empresa.

Ruth Ondo - Alumna de Integración Social

«Tenemos edad, motivaciones y hasta culturas distintas»

La directora del Ánxel Casal explica que la FP modular también suele dejar más plazas liberadas, que se asignan por orden de llegada siempre que se tenga la formación mínima requerida para entrar a un FP de grado medio o superior, según el caso. Esto favorece que sean muchos los inmigrantes que acceden a este tipo de ciclos: «En nuestro centro tenemos estudiantes de muchísimos países, que encuentran una posibilidad de formarse, pero también de acreditar conocimientos y conseguir un título que los respalde. Hay alumnos de Perú, de Guinea, de Venezuela, Senegal, Rusia... Algunos recién llegados, y otros ya enraizados aquí».

Ruth Ondo durante una clase en el CIFP Ánxel Casal, donde cursa el ciclo de Integración Social Germán Barreiros

Ruth Ondo es una de ellas. Tiene 23 años y hace tres que llegó a A Coruña procedente de Guinea. Ya se ha sacado un ciclo medio de Atención a persoas en situación de dependencia, y ahora está matriculada en el superior de Integración Social. «En el modular había más oferta de acceso. Yo quería hacer un ciclo en ordinario, pero prefería matricularme por módulos que quedarme sin plaza, y me ha ido súper bien», explica.

En clase se siente a gusto: «Estamos gentes de distintas edades, con distintas circunstancias de vida y con distintas motivaciones. También con mucha interculturalidad, porque venimos de distintas culturas y países, tengo compañeros gallegos, pero también dominicanos, de Marruecos, de Uruguay... Eso nos ayuda a integrarnos».

Ruth tiene claro que quiere seguir formándose y hacer una carrera universitaria. Su sueño sería trabajar como psicóloga, y si no, como educadora social.

carmen castelao - Directora del IES Monte Castelo (Burela)

«É o futuro porque permite a formación permanente»

Carmen Castelao, directora del IES Monte Castelo, tiene claro que la formación modular «é o futuro» porque encaja con algo imprescindible y cada vez más demandado: la formación permanente a lo largo de toda la vida. Con eso en mente, y el deseo de responder a la diversidad de su entorno y dar distintas posibilidades para formarse a la población de la zona, ya han solicitado ampliar su oferta educativa por módulos. Actualmente ofertan el grado medio de Coidados auxiliares de enfermaría, pero ya han solicitado impartir también el de Farmacia e parafarmacia de cara a próximos cursos: «Optimizariamos os recursos que xa temos, como a aula taller e os laboratorios, pero é que ademais as empresas da zona necesitan ese perfil profesional. Hai demanda».

Alumnado del ciclo de Coidados auxiliares de enfermaría del IES Montecastelo en clase

En el ciclo que ya imparten tienen alumnado desde los 20 a los 57 años. «Os máis novos entraron ao ciclo modular porque non entraron en ordinaria, aínda que tamén nesta modalidade de adultos a lista de reservas é importante. Os de máis idade buscan sacar unha titulación a maiores da que xa teñen, ou respaldar o traballo que están facendo e a experiencia laboral que xa teñen cun título. Ao vir a clase pola tarde élles máis fácil. É unha oportunidade moi boa para que unha persoa que xa está inserida no mercado laboral se forme e obteña un título», apunta la directora.

Castelao valora especialmente la «flexibilidade» que da esta modalidad, pero también la «boísima implicación» que suele tener el alumnado: «Temos máis baixas en réxime ordinario que neste modular de adultos, onde a xente ten gran interese. Aproveitan todas as oportunidades ¡ata teñen un clube de lectura!».