Marruecos señala a España por las trabas en la devolución de menores e inmigrantes de Ceuta

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, tras reunirse con su homólogo español, José Manuel Albares Jesús Centeno | EFE

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, aseguró que «si los migrantes ilegales y los menores no han sido devueltos» habría que preguntarle los motivos al Gobierno español. «La pregunta no hay que planteársela a Marruecos, sino a España», remarcó el jefe de la diplomacia marroquí, que recordó que no es el reino alauí «quien lleva a cabo esa devolución».

El titular de Exteriores del país vecino se manifestó de este modo tras un encuentro con su homólogo español, José Manuel Albares, en el que, precisamente, abordaron «la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional», según remarcaron fuentes del Ministerio de Exteriores español a Europa Press.

Burita también tuvo palabras para el PP. Los acusa de verter «acusaciones gratuitas» contra el país norteafricano. Su «retórica estéril», destacó el ministro, no ayuda a mejorar la relación bilateral entre los dos Estados. A su juicio, «las declaraciones que realizan actores políticos españoles demuestran que no miden el valor» de la asociación entre los dos países, que «no conocen el Marruecos de hoy y no tienen ningún conocimiento de la cuestión migratoria y de su gestión».

El jefe de la diplomacia marroquí incidió en que cuando se trata de la inmigración, la asociación y la vecindad «no se gestionan por la escalada, las exigencias y las acusaciones sin fundamento».

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El pasado 10 de septiembre, el Ministerio de Exteriores de Marruecos emitió un comunicado, en el que se negó a ser utilizado «como peón político preelectoral» o como «chivo expiatorio». Sin mencionarlo, acusó a los populares —habló de partidos de larga trayectoria— de «caer en el atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común».

Por otro lado, el Gobierno prosigue con sus trabajos para habilitar espacios para los migrantes que participaron en la entrada masiva a Ceuta y siguen en situación de calle. Son más de 3.000 casi dos meses después de la avalancha humana, según la estimación del Ejecutivo.

Un total de 63 personas que pasaban los días en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta accederán a las instalaciones de La Hípica, muy próxima al citado centro. La mayoría de irregulares en estos lugares, según la asociación Elín, son mujeres, algunas con menores a su cargo.

Por otro lado, el Gobierno habilitó una nueva parcela para la atención de migrantes. La instalación se sitúa en un antiguo campo de fútbol ubicado en el cuartel del Regimiento de Caballería Montesa número 3, justo al lado de la playa del Trampolín. El emplazamiento forma parte de la lista que recoge el real decreto aprobado por el Ejecutivo. Se espera que sean precisamente las personas que están cerca del exterior del CETI las que también pasen a ocupar este espacio.

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Un joven marroquí perdió la vida este viernes en las proximidades de la explanada del Guano, por causas que todavía se desconocen, según informaron fuentes policiales y sanitarias a Efe. La Policía Nacional localizó el cuerpo sin vida cerca de las duchas desplegadas por el Gobierno en esta zona.

Además, tres migrantes fueron detenidos. Están acusados de un presunto intento de secuestro a dos niñas, también participantes en la entrada masiva en Ceuta.

No fue la única actuación policial relevante del día. La Policía Nacional encontró a 14 migrantes hacinados en un piso. Pagaban 15 euros al día al propietario. Los agentes intervinieron porque el dueño quebrantó una orden de alojamiento. Fue entonces cuando se percataron de la presencia de estas personas en la vivienda.

El Ejecutivo insta a las autonomías y a Vivas a que trasladen a 500 menores

El Ejecutivo solicitó colaboración tanto al Gobierno ceutí como a las comunidades autónomas del PP a la hora de acometer el traslado de menores migrantes de la ciudad autónoma a la Península. Lo hizo el titular de Cultura, Ernest Urtasun, que pidió agilidad para trasladar a 500 niños y adolescentes. «Hay una parte del trámite administrativo que tiene que hacer la ciudad, y yo le pediría al presidente Vivas que, por favor, agilizara eso porque es una cuestión de humanidad», reclamó al Gobierno ceutí el ministro de Sumar en la cadena Ser.

Por su parte, tanto Juan Jesús Vivas como el PP nacional insisten en que los migrantes, menores y mayores, regresen a Marruecos. «Aquí no puede haber un tratamiento individualizado, se requieren medidas estructurales porque alguien ha utilizado a los menores para llevar a cabo la vulneración de la integridad territorial con fines políticos y ese alguien no han sido los ceutíes», remarcó Vivas en la misma radio.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que tres fiscales acudirán como refuerzo a la ciudad autónoma. «El número significativo de niños», recoge la nota del ministerio público, es uno de los motivos, ya que requiere la tramitación de centenares de expedientes en un corto período de tiempo.