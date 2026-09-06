Trump acusa a España de tener «cero control» de su frontera con Marruecos

Donald Trump, el viernes en el despacho oval de la Casa Blanca. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este domingo al Gobierno de España de tener «cero control» sobre su frontera con Marruecos y ha calificado de «triste» la situación migratoria en Ceuta, después de la llegada masiva de migrantes desde territorio marroquí.

«Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera. ¡Vaya!», ha escrito el mandatario estadounidense en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

No es la primera vez, en los últimos días, que Trump critica la gestión migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pasado jueves llegó a calificar a España de «país arruinado», mientras que también cuestionó la actuación de las autoridades españolas ante la crisis migratoria.

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En los primeros días de la llegada masiva de migrantes, Trump atribuyó el episodio a las «leyes débiles» y a una «mala gestión» del Gobierno español. El presidente estadounidense afirmó entonces que las autoridades españolas «no sabían qué hacer» ante la entrada masiva de personas desde Marruecos.

Trump también hizo referencia a la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo español dictada en julio, según la cual no se podrían devolver de forma automática a migrantes que alcanzasen territorio español a nado. Esta cuestión ha sido señalada precisamente por el Gobierno de España como uno de los bulos que contribuyeron a fomentar el cruce masivo de migrantes hacia Ceuta.