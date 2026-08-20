Dos F-18 españoles intervienen en Rumanía por la entrada de un dron en su espacio aéreo

Caza F-18 Hornet. A. Pérez Meca / Europa Press

Dos cazas F-18 españoles despegaron esta madrugada en Rumanía tras detectarse un dron cerca de la frontera con Ucrania, que acabó estrellándose en una zona despoblada en Rumanía sin causar víctimas ni daños. El Ministerio de Defensa rumano informó este jueves de que activó la alerta a las 02.23 horas (23.23 GMT), después de que sus sistemas de vigilancia detectaran varios objetos aéreos en las proximidades de su frontera con Ucrania.

Los dos F-18 españoles, desplegados en el país en el marco de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN, despegaron para supervisar la situación, y también participó un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana en una misión de reconocimiento.

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El Ministerio de Defensa rumano indicó en un comunicado que un dron entró en su espacio aéreo a las 03.21 (00.21 GMT) y avanzó unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Galati, en el centro este del país balcánico. Minutos después, el helicóptero rumano desplegado informó de que el aparato había caído cerca de Grindu, en el condado de Tulcea, en una zona despoblada. El impacto provocó un incendio que se extinguió por sí solo y no causó víctimas ni daños materiales.

Los cazas españoles están desplegados en Rumanía para reforzar la vigilancia y protección del espacio aéreo aliado en el flanco oriental de la OTAN, especialmente ante el riesgo de incidentes relacionados con la guerra de Ucrania. Su misión incluye realizar patrullas aéreas, identificar aeronaves y otros objetos que puedan suponer una amenaza y, si es necesario, intervenir para proteger el espacio aéreo rumano.

El incidente se produce pocos días después de que, el 16 de agosto, un F-18 español derribara un dron que había violado el espacio aéreo rumano.

Ese aparato fue el cuarto derribado en territorio rumano en los últimos meses, en los que se ha registrado un aumento de la actividad bélica con estos artefactos en la frontera con Ucrania, cerca del mar Negro.

Rumanía comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania, país que sufre una invasión por parte de Rusia desde febrero de 2022.