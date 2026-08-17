El tribunal tailandés tiene lista la sentencia sobre los recursos del caso Daniel Sancho
INTERNACIONAL
El Tribunal Provincial de Samui lo condenó en primera instancia a cadena perpetua hace casi dos años17 ago 2026 . Actualizado a las 11:28 h.
El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes a Efe que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. «La sentencia está siendo enviada al tribunal de primera instancia», dijeron a Efe fuentes de la corte de Phuket, encargada de resolver las apelaciones y de remitir el fallo al Tribunal Provincial de Samui, el cual tendrá que proceder a la lectura del mismo en una fecha aún por determinar.
El Tribunal Provincial de Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho hace casi dos años, tras hallarle culpable del asesinato premeditado de Arrieta en la vecina isla tailandesa de Phangan un año antes, el 2 de agosto del 2023.
La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre del 2024 y marzo del 2025, respectivamente: mientras la parte del colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital, el equipo legal del español busca un nuevo juicio.