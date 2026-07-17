El impacto contra un grupo de gansos, posible causa del accidente de helicóptero en el que murió una familia española en Nueva York

La familia española fallecida en el accidente aéreo en Nueva York antes de subir al helicóptero New York Helicopter Tours LLC | EFE

Un informe publicado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) apunta al impacto de aves como posible causa del siniestro de un helicóptero en abril del 2025 en Nueva York. En el siniestro, murieron seis personas, incluidos cinco miembros de una familia española. El documento señala que «durante el examen del fuselaje y las palas del rotor, se descubrieron fragmentos del núcleo de espuma de las palas del rotor principal y un ala de ave seccionada en el suelo y en los tejados, a unos 600 metros al noroeste del lugar de recuperación de los restos».

«Un especialista del Laboratorio de Identificación de Plumas del Instituto Smithsonian fue invitado por la NTSB a tomar muestras de los restos para identificar posibles restos de aves», afirma, antes de recalcar que durante estos análisis «se tomaron muestras adicionales de las palas del rotor principal» y «se descubrieron restos de aves».

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Asimismo, adjunta un documento que contiene un informe del Laboratorio de Identificación de Plumas del Instituto Smithsonian que apunta a que «una bandada mixta de gansos de Brant y Canadá impactó en las aspas del rotor y el estabilizador horizontal», si bien la NTSB recuerda que la investigación sigue en marcha y que no hay una conclusión definitiva.

El suceso tuvo lugar el 10 de abril del 2025, cuando el helicóptero cayó en el río Hudson, en Nueva York, con seis personas a bordo. El siniestro costó las vidas del exconsejero delegado (CEO) de Siemens en España Agustín Escobar, su mujer y sus tres hijos, así como la del piloto del aparato, Sean Johnson.

Restos del helicóptero que se estrelló en el río Hudson de Nueva York Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) | EFE

¿Quiénes son los fallecidos?

En el siniestro murió una familia española al completo, además del piloto de la nave. Los españoles, que residían en Barcelona, son Agustín Escobar, CEO de Rail Infrastructure en Siemens Mobility a nivel global, su mujer Mercè Camprubí, directiva en Siemens Energy, y sus tres hijos, de 4, 8 y 10 años. «Se fueron juntos, sin sufrir y se fueron con una sonrisa. Como familia queremos recordar y honrar su felicidad y sonrisa para siempre. Estamos tratando de asimilar toda esta situación», dijo Joan Camprubí, hermano de Mercé, en una rueda de prensa en Nueva York posterior al accidente. «Se han ido juntos, dejando una huella imborrable».

La familia se encontraba en Nueva York, una ciudad que los padres conocían bien por sus trabajos, celebrando el cumpleaños de uno de los pequeños. El padre estaba además en la Gran Manzana en viaje de trabajo.

Camprubí y Escobar tenía además de la personal, una vida con varios denominadores comunes: su dilatada formación como ingenieros y su vinculación a la empresa alemana Siemens, en la que ocupaban altos cargos. Agustín Escobar, nacido en 1975 en Puertollano (Ciudad Real), llevaban más de 25 años en la compañía. Mercè Camprubí era la gerente global de Siemens Energy. Dirigía el área de comercialización y digitalización. Llegó a la compañía hace 16 años, cuando empezó como gerente de ventas. La familia de Camprubí es una institución en el Fútbol Club Barcelona. Su bisabuelo, Agustí Montal Galobart, y su abuelo, Agustí Montal Costa —célebre por cerrar el fichaje de Johan Cruyff por el conjunto azulgrana, son el único caso de un padre y un hijo que ocuparon la presidencia.