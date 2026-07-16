El acuerdo de Gibraltar no acaba con el enrevesado conflicto de su soberanía
LOVAINA / E. LA VOZ
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En los últimos tres siglos, el Reino Unido ha aumentado su territorio, según ellos, de forma legítima, pero España lo acusa de saltarse el acuerdo original16 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El conflicto sobre la soberanía británica en Gibraltar es tan antiguo como el Tratado de Utrecht, el cual entregó el Peñón a la corona inglesa. En los últimos tres siglos, el Reino Unido ha aumentado