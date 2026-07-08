Sánchez, tras las amenazas de Trump: «Estuvimos charlando sobre fútbol con total cordialidad»

Pedro Sánchez ha afirmado este miércoles haber mantenido en Ankara una conversación «sin tirantez» y «con absoluta y total cordialidad» con Donald Trump después de las nuevas críticas a España del presidente de Estados Unidos y que el jefe del Ejecutivo español dijo haber recibido «con calma y paciencia» y también «con cierta normalidad», resaltando que, más allá de las declaraciones, hay unas relaciones bilaterales muy positivas entre España y Estados Unidos. Sánchez desveló en la rueda de prensa ofrecida al término de la cumbre de la alianza atlántica esa conversación con su homólogo estadounidense horas después de que este asegurara que España es «una causa perdida», «no tiene remedio, son mala gente», y amenazara con cortar toda relación comercial.

Pero pese a esas manifestaciones, el socialista dijo que solo hubo «buenas palabras y amabilidad» en su charla coloquial con Trump, en la que hablaron del Mundial de fútbol que se está disputando en Estados Unidos y de otras cuestiones informales. Entre ellas reveló que hablaron de golf, un deporte del que recordó que es muy aficionado el presidente de Estados Unidos.

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La charla, explicó, tuvo lugar cuando coincidieron mientras esperaban para posar para la foto de familia de la cumbre de la alianza atlántica junto al resto de líderes. El jefe del Ejecutivo español dijo que las críticas a España del republicano las conoció por los medios de comunicación, con lo que trasladó que en ningún momento se las hizo a él directamente.

Tras recordar que España tiene déficit comercial con Estados Unidos, hizo hincapié ante la amenaza de Trump de romper relaciones comerciales bilaterales que ese tipo de relaciones son con la Unión Europea y no de forma individual con cada uno de sus miembros.

El presidente del Gobierno, además, ha anunciado que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica. En esta misión participan también una decena de países aliados: Canadá, Dinamarca, la propia Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Países bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido; para aumentar su responsabilidad en la defensa del Atlántico Norte, el Báltico y el Océano Ártico.

Para el presidente, la participación en todos estos lugares refleja el «firme compromiso» de España, un país del sur de Europa, con la OTAN y con la aproximación de 360 grados que es «total y absoluta».