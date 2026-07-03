Las hermandades gallegas en Venezuela confirman a la Xunta la muerte de «varios» gallegos en los seísmos

Rescatistas, trabajando en los escombros de un edificio de La Guaira (Venezuela). Cpl. Daniel Garcia / Marine Corps | EUROPAPRESS

Las hermandades gallegas en Venezuela han trasladado a la Xunta de Galicia que «varias» personas de origen gallego han muerto a raíz del doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del pasado miércoles 24 de junio. Así lo han señalado fuentes de la Secretaría Xeral de Emigración consultadas por Europa Press, que han detallado que los centros gallegos y otras entidades le han confirmado que habría varios fallecidos.

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Entre ellos, según fuentes de un centro gallego en Venezuela consultadas por Europa Press, se encuentra una familia de tres personas, descendientes de gallegos, que residían en Caracas, pero estaban pasando unos días en La Guaira, zona cero de los seísmos.

En el último balance ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, son 27 los españoles fallecidos por los terremotos, hay 137 compatriotas desaparecidos y 11 están bajo los escombros.